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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6469647064716472
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:20

  yanyura написав:Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м?


Брошено - как-то сильно сказано.
Насколько я понял, ливанская держпотребслужба конфисковала ту селитру, поскольку она была просрочена и наложила арест на судно. Но поскольку штрафы стоили дороже старого судна, дальше последовал логичный шаг - возьмите это судно себе ))
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:25

Над акваторией Охотского моря перехвачен бомбардировщик США. Куда летел шпион? Не на помощь ли хабаровским провокаторам?
https://tsargrad.tv/news/letel-na-pomos ... rem_272467

:lol: :lol: :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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