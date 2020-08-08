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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 сер, 2020 08:20
yanyura написав:
Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м?
Брошено - как-то сильно сказано.
Насколько я понял, ливанская держпотребслужба конфисковала ту селитру, поскольку она была просрочена и наложила арест на судно. Но поскольку штрафы стоили дороже старого судна, дальше последовал логичный шаг - возьмите это судно себе ))
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Додано: Нед 09 сер, 2020 08:25
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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