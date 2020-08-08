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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6469647064716472
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:20

  yanyura написав:Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м?


Брошено - как-то сильно сказано.
Насколько я понял, ливанская держпотребслужба конфисковала ту селитру, поскольку она была просрочена и наложила арест на судно. Но поскольку штрафы стоили дороже старого судна, дальше последовал логичный шаг - возьмите это судно себе ))
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:25

Над акваторией Охотского моря перехвачен бомбардировщик США. Куда летел шпион? Не на помощь ли хабаровским провокаторам?
https://tsargrad.tv/news/letel-na-pomos ... rem_272467

:lol: :lol: :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:13

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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 17:20

  freeze написав:
  yanyura написав:Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м?

Брошено - как-то сильно сказано.
Насколько я понял, ливанская держпотребслужба конфисковала ту селитру, поскольку она была просрочена и наложила арест на судно. Но поскольку штрафы стоили дороже старого судна, дальше последовал логичный шаг - возьмите это судно себе ))

Наскільки я зрозумів, були боргові претензії щодо судна (йшло до Мозамбіку, зайшло в Бейрут через технічні проблеми, його арештували). Селітру не змогли продати (через "просроченість", мабуть).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 17:39

  zРадио написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:Не в силах ответить РФ на "вагнеровцев"


Смешные люди )))
Так близко к сердцу принимать банальный предвыборный спектакль Бацьки и Путина с целью повышения результата на выборах первому.


Ага. Я тоже не доганяю, как можно было не увидеть эту очевидную распасовку...

Любители конспирологии, а расскажите, зачем тогда в это всё пытаются втянуть Украину ? :)
Если распасы между РФ и Белорусью.

Замутили слишком сложный спектакль, как для Бацьки. Он же колхозник, такие многоходовки не для него
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 17:41

  yanyura написав:Все-таки я правильно написал
Умный поймет, а неумному бесполезно объяснять.

Всё-таки, для тебя любое упоминание РФ - как серпом по яйцам.
И твоя простынь тому подтверждение
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 17:47

  zРадио написав:Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.

Если человек идиот, то это безнадёжно

Как такому вообще можно доверить строить самолёты ?

Это же, "я осознаю, что это нарушение инструкции или принципов безопасности, но я буду нарушать принципы безопасности"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:05

Re: Політичні дискусії

В Минск стягивают колонны спецтехники для разгона митингов (фото, видео)
В Минск направляются военные грузовики, автобусы с личным составом, автозаки, водометы

zRadio & freeze, спектакль говорите.
А не дороговаты ли такие спектакли ?

Нагнать техники, затраты на солярку, на технику.
А как-нить попроще, чё, не вариант ?

Если у Бацьки такой высокий рейтинг, как пишет freeze

По итогу, Бацька всё прекрасно знает, что было в Украине на Майдане и знает роль таких вот "вагнеровцев" в расстрелах на Майдане
Поэтому и сфинтили их вовремя, чтобы не начали стрелять "вагнеровцы"
И вот тут нет никакого спектакля между РФ и Белорусью.
Лука откровенно подZаебал Путина и Путин хотел бы сменить его на кого-нить поручнее

Ну а спецтехника, это уже для внутреннего употребления, чтобы голосовали правильно
Как-то так :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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