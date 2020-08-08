Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м?
Брошено - как-то сильно сказано. Насколько я понял, ливанская держпотребслужба конфисковала ту селитру, поскольку она была просрочена и наложила арест на судно. Но поскольку штрафы стоили дороже старого судна, дальше последовал логичный шаг - возьмите это судно себе ))
yanyura написав:Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м?
Брошено - как-то сильно сказано. Насколько я понял, ливанская держпотребслужба конфисковала ту селитру, поскольку она была просрочена и наложила арест на судно. Но поскольку штрафы стоили дороже старого судна, дальше последовал логичный шаг - возьмите это судно себе ))
Наскільки я зрозумів, були боргові претензії щодо судна (йшло до Мозамбіку, зайшло в Бейрут через технічні проблеми, його арештували). Селітру не змогли продати (через "просроченість", мабуть).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
zРадио написав:Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.
Если человек идиот, то это безнадёжно
Как такому вообще можно доверить строить самолёты ?
Это же, "я осознаю, что это нарушение инструкции или принципов безопасности, но я буду нарушать принципы безопасности"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
В Минск направляются военные грузовики, автобусы с личным составом, автозаки, водометы
zRadio & freeze, спектакль говорите. А не дороговаты ли такие спектакли ?
Нагнать техники, затраты на солярку, на технику. А как-нить попроще, чё, не вариант ?
Если у Бацьки такой высокий рейтинг, как пишет freeze
По итогу, Бацька всё прекрасно знает, что было в Украине на Майдане и знает роль таких вот "вагнеровцев" в расстрелах на Майдане Поэтому и сфинтили их вовремя, чтобы не начали стрелять "вагнеровцы" И вот тут нет никакого спектакля между РФ и Белорусью. Лука откровенно подZаебал Путина и Путин хотел бы сменить его на кого-нить поручнее
Ну а спецтехника, это уже для внутреннего употребления, чтобы голосовали правильно Как-то так
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Под Дебальцево ВСУ применило другую тактику, когда первых атакующих пропустили немного вперёд. А когда пошла вторая волна атакующих, гораздо большего количества, на фоне успеха первых атакующих, то вжарили по ним со всех стволов. Русни положили немало
Именно, поэтому русню и их приспешников так бомбит от Дебальцево. И всё не могут угомониться, "обвиняя" Порошенко в Дебальцево
И, по итогу, взяли Дебальцево тупо завалив орочьим мясом Ну а то, что это всё было после минска-2, так об этом предпочитают не вспоминать полезные идиоты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой