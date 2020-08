Додано: Нед 09 сер, 2020 17:20

freeze написав: yanyura написав: Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м? Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м?

Брошено - как-то сильно сказано.

Насколько я понял, ливанская держпотребслужба конфисковала ту селитру, поскольку она была просрочена и наложила арест на судно. Но поскольку штрафы стоили дороже старого судна, дальше последовал логичный шаг - возьмите это судно себе )) Брошено - как-то сильно сказано.Насколько я понял, ливанская держпотребслужба конфисковала ту селитру, поскольку она была просрочена и наложила арест на судно. Но поскольку штрафы стоили дороже старого судна, дальше последовал логичный шаг - возьмите это судно себе ))

Наскільки я зрозумів, були боргові претензії щодо судна (йшло до Мозамбіку, зайшло в Бейрут через технічні проблеми, його арештували). Селітру не змогли продати (через "просроченість", мабуть). Наскільки я зрозумів, були боргові претензії щодо судна (йшло до Мозамбіку, зайшло в Бейрут через технічні проблеми, його арештували). Селітру не змогли продати (через "просроченість", мабуть).

