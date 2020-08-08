Додано: Нед 09 сер, 2020 18:17



Под Дебальцево ВСУ применило другую тактику, когда первых атакующих пропустили немного вперёд.

А когда пошла вторая волна атакующих, гораздо большего количества, на фоне успеха первых атакующих, то вжарили по ним со всех стволов.

Русни положили немало



Именно, поэтому русню и их приспешников так бомбит от Дебальцево.

И всё не могут угомониться, "обвиняя" Порошенко в Дебальцево



И, по итогу, взяли Дебальцево тупо завалив орочьим мясом

Ну а то, что это всё было после минска-2, так об этом предпочитают не вспоминать полезные идиоты

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой