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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6470647164726473 Додано: Нед 09 сер, 2020 18:22 pesikot написав: По итогу, Бацька всё прекрасно знает, что было в Украине на Майдане и знает роль таких вот "вагнеровцев" в расстрелах на Майдане

Поэтому и сфинтили их вовремя, чтобы не начали стрелять "вагнеровцы" По итогу, Бацька всё прекрасно знает, что было в Украине на Майдане и знает роль таких вот "вагнеровцев" в расстрелах на МайданеПоэтому и сфинтили их вовремя, чтобы не начали стрелять "вагнеровцы"



Однако Бублика с Парасюком еще никто не называл вагнеровцами, они обидятся )))



У вас проблема с причинно-следственными отношениями.

В Киеве ситуация была с точностью до наоборот. Однако Бублика с Парасюком еще никто не называл вагнеровцами, они обидятся )))У вас проблема с причинно-следственными отношениями.В Киеве ситуация была с точностью до наоборот. freeze 4 Повідомлень: 17905 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4340 раз. Подякували: 7031 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 18:31 freeze написав: pesikot написав: По итогу, Бацька всё прекрасно знает, что было в Украине на Майдане и знает роль таких вот "вагнеровцев" в расстрелах на Майдане

Поэтому и сфинтили их вовремя, чтобы не начали стрелять "вагнеровцы" По итогу, Бацька всё прекрасно знает, что было в Украине на Майдане и знает роль таких вот "вагнеровцев" в расстрелах на МайданеПоэтому и сфинтили их вовремя, чтобы не начали стрелять "вагнеровцы"



Однако Бублика с Парасюком еще никто не называл вагнеровцами, они обидятся ))) Однако Бублика с Парасюком еще никто не называл вагнеровцами, они обидятся )))

Коллега freeze, когда вы включаете клоуна, вас невозможно читать



Попустись, что ли. Сгоняй к shapo отметить день строителя Коллега, когда вы включаете клоуна, вас невозможно читатьПопустись, что ли. Сгоняй котметить день строителя "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5033 З нами з: 31.08.09 Подякував: 337 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 18:38 pesikot написав: freeze написав: pesikot написав: По итогу, Бацька всё прекрасно знает, что было в Украине на Майдане и знает роль таких вот "вагнеровцев" в расстрелах на Майдане

Поэтому и сфинтили их вовремя, чтобы не начали стрелять "вагнеровцы" По итогу, Бацька всё прекрасно знает, что было в Украине на Майдане и знает роль таких вот "вагнеровцев" в расстрелах на МайданеПоэтому и сфинтили их вовремя, чтобы не начали стрелять "вагнеровцы"



Однако Бублика с Парасюком еще никто не называл вагнеровцами, они обидятся ))) Однако Бублика с Парасюком еще никто не называл вагнеровцами, они обидятся )))

Коллега freeze, когда вы включаете клоуна, вас невозможно читать



Попустись, что ли. Сгоняй к shapo отметить день строителя Коллега, когда вы включаете клоуна, вас невозможно читатьПопустись, что ли. Сгоняй котметить день строителя



Мне кажется вы тупите )))

Всерьёз воспринимаете какие-то два своих сайта, которые постоянно читаете день за днём, и которые публикуют одно свою точку зрения, поэтому в вашей голове всё перекосилось, и получился однобокий флюс.

Иногда надо читать разные точки зрения и пытаться их анализировать, и думать своей головой. А то смешно выходит.

Причём надо исходить из постулата - ни один политик, ни одно СМИ никогда не говорит всю правду, обычно то что не устраивает хозяев СМИ, журналистов или политика замалчивается. Мне кажется вы тупите )))Всерьёз воспринимаете какие-то два своих сайта, которые постоянно читаете день за днём, и которые публикуют одно свою точку зрения, поэтому в вашей голове всё перекосилось, и получился однобокий флюс.Иногда надо читать разные точки зрения и пытаться их анализировать, и думать своей головой. А то смешно выходит.Причём надо исходить из постулата - ни один политик, ни одно СМИ никогда не говорит всю правду, обычно то что не устраивает хозяев СМИ, журналистов или политика замалчивается. freeze 4 Повідомлень: 17905 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4340 раз. Подякували: 7031 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 19:04 centurionus написав: freeze написав: yanyura написав: Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м? Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м?

Брошено - как-то сильно сказано.

Насколько я понял, ливанская держпотребслужба конфисковала ту селитру, поскольку она была просрочена и наложила арест на судно. Но поскольку штрафы стоили дороже старого судна, дальше последовал логичный шаг - возьмите это судно себе )) Брошено - как-то сильно сказано.Насколько я понял, ливанская держпотребслужба конфисковала ту селитру, поскольку она была просрочена и наложила арест на судно. Но поскольку штрафы стоили дороже старого судна, дальше последовал логичный шаг - возьмите это судно себе ))

Наскільки я зрозумів, були боргові претензії щодо судна (йшло до Мозамбіку, зайшло в Бейрут через технічні проблеми, його арештували). Селітру не змогли продати (через "просроченість", мабуть). Наскільки я зрозумів, були боргові претензії щодо судна (йшло до Мозамбіку, зайшло в Бейрут через технічні проблеми, його арештували). Селітру не змогли продати (через "просроченість", мабуть).



Да, возможно и так.

Я тут почитываю молдовские СМИ, там много шума из-за того, что бейрутские проблемы произошли с молдовским судном. И даже премьер Молдовы вынужден был оправдываться, что тогда судно после претензий ливанцев было исключено из их регистров уже давно, и Молдова не при чём.



Но судя по всему, к беде привела просто фантасмагорическая безалаберность и жадность всяких ливанских госчиновников, таможенников, потребслужбы и тд, которые хотели стянуть с этой ситуации побольше денег и взяток. Да, возможно и так.Я тут почитываю молдовские СМИ, там много шума из-за того, что бейрутские проблемы произошли с молдовским судном. И даже премьер Молдовы вынужден был оправдываться, что тогда судно после претензий ливанцев было исключено из их регистров уже давно, и Молдова не при чём.Но судя по всему, к беде привела просто фантасмагорическая безалаберность и жадность всяких ливанских госчиновников, таможенников, потребслужбы и тд, которые хотели стянуть с этой ситуации побольше денег и взяток. freeze 4 Повідомлень: 17905 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4340 раз. Подякували: 7031 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 19:12 freeze написав: Но судя по всему, к беде привела просто фантасмагорическая безалаберность и жадность всяких ливанских госчиновников, таможенников, потребслужбы и тд, которые хотели стянуть с этой ситуации побольше денег и взяток. Но судя по всему, к беде привела просто фантасмагорическая безалаберность и жадность всяких ливанских госчиновников, таможенников, потребслужбы и тд, которые хотели стянуть с этой ситуации побольше денег и взяток.

Как-будто про Украину Как-будто про Украину Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12168 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7061 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 19:42 freeze написав: Всерьёз воспринимаете какие-то два своих сайта, которые постоянно читаете день за днём, и которые публикуют одно свою точку зрения, поэтому в вашей голове всё перекосилось, и получился однобокий флюс.

Иногда надо читать разные точки зрения и пытаться их анализировать, и думать своей головой. А то смешно выходит.

Причём надо исходить из постулата - ни один политик, ни одно СМИ никогда не говорит всю правду, обычно то что не устраивает хозяев СМИ, журналистов или политика замалчивается. Всерьёз воспринимаете какие-то два своих сайта, которые постоянно читаете день за днём, и которые публикуют одно свою точку зрения, поэтому в вашей голове всё перекосилось, и получился однобокий флюс.Иногда надо читать разные точки зрения и пытаться их анализировать, и думать своей головой. А то смешно выходит.Причём надо исходить из постулата - ни один политик, ни одно СМИ никогда не говорит всю правду, обычно то что не устраивает хозяев СМИ, журналистов или политика замалчивается.

Вы же ТГ-каналы сюда постоянно транслируете и принимаете их за основу своих выводов

Без каких либо анализов Выдавая их за "правдивую" информацию



Написали красиво, но бессмысленно Вы же ТГ-каналы сюда постоянно транслируете и принимаете их за основу своих выводовБез каких либо анализовВыдавая их за "правдивую" информациюНаписали красиво, но бессмысленно "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5033 З нами з: 31.08.09 Подякував: 337 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6470647164726473 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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