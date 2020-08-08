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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6470647164726473
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:22

  pesikot написав:По итогу, Бацька всё прекрасно знает, что было в Украине на Майдане и знает роль таких вот "вагнеровцев" в расстрелах на Майдане
Поэтому и сфинтили их вовремя, чтобы не начали стрелять "вагнеровцы"


Однако Бублика с Парасюком еще никто не называл вагнеровцами, они обидятся )))

У вас проблема с причинно-следственными отношениями.
В Киеве ситуация была с точностью до наоборот.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:31

  freeze написав:
  pesikot написав:По итогу, Бацька всё прекрасно знает, что было в Украине на Майдане и знает роль таких вот "вагнеровцев" в расстрелах на Майдане
Поэтому и сфинтили их вовремя, чтобы не начали стрелять "вагнеровцы"


Однако Бублика с Парасюком еще никто не называл вагнеровцами, они обидятся )))

Коллега freeze, когда вы включаете клоуна, вас невозможно читать

Попустись, что ли. Сгоняй к shapo отметить день строителя :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:38

  pesikot написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:По итогу, Бацька всё прекрасно знает, что было в Украине на Майдане и знает роль таких вот "вагнеровцев" в расстрелах на Майдане
Поэтому и сфинтили их вовремя, чтобы не начали стрелять "вагнеровцы"


Однако Бублика с Парасюком еще никто не называл вагнеровцами, они обидятся )))

Коллега freeze, когда вы включаете клоуна, вас невозможно читать

Попустись, что ли. Сгоняй к shapo отметить день строителя :)


Мне кажется вы тупите )))
Всерьёз воспринимаете какие-то два своих сайта, которые постоянно читаете день за днём, и которые публикуют одно свою точку зрения, поэтому в вашей голове всё перекосилось, и получился однобокий флюс.
Иногда надо читать разные точки зрения и пытаться их анализировать, и думать своей головой. А то смешно выходит. :D
Причём надо исходить из постулата - ни один политик, ни одно СМИ никогда не говорит всю правду, обычно то что не устраивает хозяев СМИ, журналистов или политика замалчивается.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 19:04

  centurionus написав:
  freeze написав:
  yanyura написав:Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м?

Брошено - как-то сильно сказано.
Насколько я понял, ливанская держпотребслужба конфисковала ту селитру, поскольку она была просрочена и наложила арест на судно. Но поскольку штрафы стоили дороже старого судна, дальше последовал логичный шаг - возьмите это судно себе ))

Наскільки я зрозумів, були боргові претензії щодо судна (йшло до Мозамбіку, зайшло в Бейрут через технічні проблеми, його арештували). Селітру не змогли продати (через "просроченість", мабуть).


Да, возможно и так.
Я тут почитываю молдовские СМИ, там много шума из-за того, что бейрутские проблемы произошли с молдовским судном. И даже премьер Молдовы вынужден был оправдываться, что тогда судно после претензий ливанцев было исключено из их регистров уже давно, и Молдова не при чём.

Но судя по всему, к беде привела просто фантасмагорическая безалаберность и жадность всяких ливанских госчиновников, таможенников, потребслужбы и тд, которые хотели стянуть с этой ситуации побольше денег и взяток.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 19:12

  freeze написав:Но судя по всему, к беде привела просто фантасмагорическая безалаберность и жадность всяких ливанских госчиновников, таможенников, потребслужбы и тд, которые хотели стянуть с этой ситуации побольше денег и взяток.

Как-будто про Украину :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 19:42

  freeze написав:Всерьёз воспринимаете какие-то два своих сайта, которые постоянно читаете день за днём, и которые публикуют одно свою точку зрения, поэтому в вашей голове всё перекосилось, и получился однобокий флюс.
Иногда надо читать разные точки зрения и пытаться их анализировать, и думать своей головой. А то смешно выходит. :D
Причём надо исходить из постулата - ни один политик, ни одно СМИ никогда не говорит всю правду, обычно то что не устраивает хозяев СМИ, журналистов или политика замалчивается.

Вы же ТГ-каналы сюда постоянно транслируете и принимаете их за основу своих выводов :)
Без каких либо анализов :) Выдавая их за "правдивую" информацию

Написали красиво, но бессмысленно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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