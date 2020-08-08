Однако Бублика с Парасюком еще никто не называл вагнеровцами, они обидятся )))
У вас проблема с причинно-следственными отношениями.
В Киеве ситуация была с точностью до наоборот.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 сер, 2020 18:22
Однако Бублика с Парасюком еще никто не называл вагнеровцами, они обидятся )))
У вас проблема с причинно-следственными отношениями.
В Киеве ситуация была с точностью до наоборот.
Додано: Нед 09 сер, 2020 18:31
Коллега freeze, когда вы включаете клоуна, вас невозможно читать
Попустись, что ли. Сгоняй к shapo отметить день строителя
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 09 сер, 2020 18:38
Мне кажется вы тупите )))
Всерьёз воспринимаете какие-то два своих сайта, которые постоянно читаете день за днём, и которые публикуют одно свою точку зрения, поэтому в вашей голове всё перекосилось, и получился однобокий флюс.
Иногда надо читать разные точки зрения и пытаться их анализировать, и думать своей головой. А то смешно выходит.
Причём надо исходить из постулата - ни один политик, ни одно СМИ никогда не говорит всю правду, обычно то что не устраивает хозяев СМИ, журналистов или политика замалчивается.
Додано: Нед 09 сер, 2020 19:04
Да, возможно и так.
Я тут почитываю молдовские СМИ, там много шума из-за того, что бейрутские проблемы произошли с молдовским судном. И даже премьер Молдовы вынужден был оправдываться, что тогда судно после претензий ливанцев было исключено из их регистров уже давно, и Молдова не при чём.
Но судя по всему, к беде привела просто фантасмагорическая безалаберность и жадность всяких ливанских госчиновников, таможенников, потребслужбы и тд, которые хотели стянуть с этой ситуации побольше денег и взяток.
Додано: Нед 09 сер, 2020 19:12
Как-будто про Украину
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 09 сер, 2020 19:42
Вы же ТГ-каналы сюда постоянно транслируете и принимаете их за основу своих выводов
Без каких либо анализов Выдавая их за "правдивую" информацию
Написали красиво, но бессмысленно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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