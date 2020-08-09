Додано: Нед 09 сер, 2020 18:38

pesikot написав: freeze написав: pesikot написав: По итогу, Бацька всё прекрасно знает, что было в Украине на Майдане и знает роль таких вот "вагнеровцев" в расстрелах на Майдане

Поэтому и сфинтили их вовремя, чтобы не начали стрелять "вагнеровцы" По итогу, Бацька всё прекрасно знает, что было в Украине на Майдане и знает роль таких вот "вагнеровцев" в расстрелах на МайданеПоэтому и сфинтили их вовремя, чтобы не начали стрелять "вагнеровцы"



Однако Бублика с Парасюком еще никто не называл вагнеровцами, они обидятся ))) Однако Бублика с Парасюком еще никто не называл вагнеровцами, они обидятся )))

Коллега freeze, когда вы включаете клоуна, вас невозможно читать



Попустись, что ли. Сгоняй к shapo отметить день строителя Коллега, когда вы включаете клоуна, вас невозможно читатьПопустись, что ли. Сгоняй котметить день строителя

Мне кажется вы тупите )))Всерьёз воспринимаете какие-то два своих сайта, которые постоянно читаете день за днём, и которые публикуют одно свою точку зрения, поэтому в вашей голове всё перекосилось, и получился однобокий флюс.Иногда надо читать разные точки зрения и пытаться их анализировать, и думать своей головой. А то смешно выходит.Причём надо исходить из постулата - ни один политик, ни одно СМИ никогда не говорит всю правду, обычно то что не устраивает хозяев СМИ, журналистов или политика замалчивается.