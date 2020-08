Додано: Пон 10 сер, 2020 01:00

freeze написав: Но судя по всему, к беде привела просто фантасмагорическая безалаберность и жадность всяких ливанских госчиновников, таможенников, потребслужбы и тд, которые хотели стянуть с этой ситуации побольше денег и взяток.

Ті, хто знає арабів, абсолютно не здивовані, думаю (може, хабарі там ні до чого - їм ліньки просто було цим займатися, трудоголіків там немає). Крім чиновників, там були ще зварювальники/ремонтники, відповідальний за скдад тощо.

Ті, хто знає арабів, абсолютно не здивовані, думаю (може, хабарі там ні до чого - їм ліньки просто було цим займатися, трудоголіків там немає). Крім чиновників, там були ще зварювальники/ремонтники, відповідальний за скдад тощо.

Втім, я б не виключав чийсь умисел (сусідів з півдня, хоча навіть для них це занадто, мабуть).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell