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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6471647264736474
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:04

Мда, жаль белорусов, выбора у них нет..
Раша-СМИ нагнетают панику изо всех сил. Видно, надоел им Бацька, як горька редька :mrgreen:
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:27

  Lady_N написав:Мда, жаль белорусов, выбора у них нет..
Раша-СМИ нагнетают панику изо всех сил. Видно, надоел им Бацька, як горька редька :mrgreen:


Hasta siempre, Belarus!
Жыве Беларусь!
Смерть москалям!

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:39

Минск оглушили сигналы автомобилистов. Страна гудит. Революция.

Вставай страна картофеля,
Вставай на смертный бой.
С рашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Смерть москалям!
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:00

  freeze написав:Но судя по всему, к беде привела просто фантасмагорическая безалаберность и жадность всяких ливанских госчиновников, таможенников, потребслужбы и тд, которые хотели стянуть с этой ситуации побольше денег и взяток.

Ті, хто знає арабів, абсолютно не здивовані, думаю (може, хабарі там ні до чого - їм ліньки просто було цим займатися, трудоголіків там немає). Крім чиновників, там були ще зварювальники/ремонтники, відповідальний за скдад тощо.
Втім, я б не виключав чийсь умисел (сусідів з півдня, хоча навіть для них це занадто, мабуть).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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