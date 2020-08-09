Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Но судя по всему, к беде привела просто фантасмагорическая безалаберность и жадность всяких ливанских госчиновников, таможенников, потребслужбы и тд, которые хотели стянуть с этой ситуации побольше денег и взяток.
Ті, хто знає арабів, абсолютно не здивовані, думаю (може, хабарі там ні до чого - їм ліньки просто було цим займатися, трудоголіків там немає). Крім чиновників, там були ще зварювальники/ремонтники, відповідальний за скдад тощо. Втім, я б не виключав чийсь умисел (сусідів з півдня, хоча навіть для них це занадто, мабуть).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
wild.tomcat написав:... словоблудіє. ну напуркуа, тащ прапор? ... ці фантазії - ... ображали чи в арімї? заздрили що ви прапор, ... крім школи прапорів не дано іншого? тільки не треба тут про політех, ... ви, тащ прапор, ... незрозумілі фантазії. і ярлики ... прапор ... прапор-люмпен-олігарх .... пацієнт якоїсь психлікарні. ...збіговисько люмпенів, відібрати ж бо хоче? .... хоч тричі дохєрарх. накосячив - конфіскація і вперед, баланду хавати. .... право прапорщика.
А сказати то що хотів?
що хотів то хотів. раз ви не вперше вириваєте слова з контексту, вам не зрозуміти. не дано. природою напевно.
і ти мені, вася не тикай, бикувати в магазині в себе будеш. чемні люди спілкуються на ви, зрозумів, прапор?
Какой мало умный написал Зеленскому комментарий насчёт выборов в Беларуси. Куча демагогии. Что хотел Зеленский этим добиться ? Почему нельзя обойтись без нравоучений и молча зажевать свой утренний бутерброд ? Это всё-таки большая политика. Даже Петя в 2015 году поздравил соседа. Сейчас год високосный, можно и не поздравлять, но можно и обойтись без комментариев.
freeze написав:Но судя по всему, к беде привела просто фантасмагорическая безалаберность и жадность всяких ливанских госчиновников, таможенников, потребслужбы и тд, которые хотели стянуть с этой ситуации побольше денег и взяток.
freeze написав:Какой мало умный написал Зеленскому комментарий насчёт выборов в Беларуси. Куча демагогии. Что хотел Зеленский этим добиться ? Почему нельзя обойтись без нравоучений и молча зажевать свой утренний бутерброд ? Это всё-таки большая политика. Даже Петя в 2015 году поздравил соседа. Сейчас год високосный, можно и не поздравлять, но можно и обойтись без комментариев.
1) ВСЕОБЩАЯ забастовка на государственных предприятиях до конца рабочего дня. План исключительно прост — приходите на работу и собираетесь вместе на территории предприятия. Ваши требования к руководству просты: публично поддержать проведение НОВЫХ и ЧЕСТНЫХ выборов, а также максимально способствовать этому.
Это эффективный и безопасный способ протеста — уволить целые отделы и цеха не смогут, а милиция явно не рискнет пытаться разгонять людей, особенно настоящих заводских мужиков.
2) МИНСК и областные ЦЕНТРЫ
19.00. В случае фактического введения в центре города военного положения и невозможности собраться в одном месте достаточному количеству человек, либо же начала зонирования столицы с перекрытием магистралей и перекрытием движения транспорта, точкой сбора становятся наиболее популярные площадки Вашего района: станции метро, парковки торговых центров, площадки для ярмарок.
Идеальной точкой сбора станут районные администрации. Как минимум — именно там можно выдвинуть и свои требования чиновникам. А еще, там вы сможете встретить других людей, объединиться в большие группы и начать движение в сторону центра столицы и областных городов. Сил и личного состава режиму не хватит!
3) РЕГИОНЫ
Именно регионы должны стать пионерами создания новой Беларуси, свободной от диктатуры Лукашенко. Более того, именно в регионах будет наиболее благоприятная ситуация для того, чтобы вернуть власть в руки народа — силовиков там попросту не хватит.
Ваша задача максимально проста и звучит она так: заблокировать (но не захватывать!) здание местного исполкома и требовать у главы этого самого исполкома публично присоединиться к протестующим, а также потребовать от вышестоящих властей проведения новых выборов. Для этого достаточно занять площадь перед исполкомом и не уходить с нее до тех пор, пока ваши требования не будут соблюдены. Или же требуйте назначения на эту должность человека из народа.
А если площадь будет перекрыта, то все еще проще — направляйтесь прямо к дому чиновника.
4) НАША ЦЕЛЬ — проведение НОВЫХ ВЫБОРОВ и безусловное освобождение всех политических заключенных.
Для этого всего лишь нужно две вещи:
— превзойти силы противника, которыми нас пугают уже 26 лет. Помните — они обычные люди, а не роботы. И у них есть точно такие же страхи, чувства и усталость. Их гораздо меньше, чем нас.
— установить прямую демократию народа, которая существовала на белорусской земле веками: это прямое волеизъявление, народные вече и конституция.
Может, хватит терпеть диктатуру зажравшегося царька?! До встречи в новой и свободной Беларуси!