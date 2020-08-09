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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6472647364746475>
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:04

Мда, жаль белорусов, выбора у них нет..
Раша-СМИ нагнетают панику изо всех сил. Видно, надоел им Бацька, як горька редька :mrgreen:
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:27

  Lady_N написав:Мда, жаль белорусов, выбора у них нет..
Раша-СМИ нагнетают панику изо всех сил. Видно, надоел им Бацька, як горька редька :mrgreen:


Hasta siempre, Belarus!
Жыве Беларусь!
Смерть москалям!

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:39

Минск оглушили сигналы автомобилистов. Страна гудит. Революция.

Вставай страна картофеля,
Вставай на смертный бой.
С рашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Смерть москалям!
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:00

  freeze написав:Но судя по всему, к беде привела просто фантасмагорическая безалаберность и жадность всяких ливанских госчиновников, таможенников, потребслужбы и тд, которые хотели стянуть с этой ситуации побольше денег и взяток.

Ті, хто знає арабів, абсолютно не здивовані, думаю (може, хабарі там ні до чого - їм ліньки просто було цим займатися, трудоголіків там немає). Крім чиновників, там були ще зварювальники/ремонтники, відповідальний за скдад тощо.
Втім, я б не виключав чийсь умисел (сусідів з півдня, хоча навіть для них це занадто, мабуть).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:18

  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:... словоблудіє. ну напуркуа, тащ прапор? ... ці фантазії - ... ображали чи в арімї? заздрили що ви прапор, ... крім школи прапорів не дано іншого? тільки не треба тут про політех, ...
ви, тащ прапор, ... незрозумілі фантазії. і ярлики ... прапор ... прапор-люмпен-олігарх :D .... пацієнт якоїсь психлікарні. ...збіговисько люмпенів, відібрати ж бо хоче? :)
.... хоч тричі дохєрарх. накосячив - конфіскація і вперед, баланду хавати. .... право прапорщика.
А сказати то що хотів?


що хотів то хотів. раз ви не вперше вириваєте слова з контексту, вам не зрозуміти. не дано. природою напевно.

і ти мені, вася не тикай, бикувати в магазині в себе будеш. чемні люди спілкуються на ви, зрозумів, прапор?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:51

Какой мало умный написал Зеленскому комментарий насчёт выборов в Беларуси.
Куча демагогии. Что хотел Зеленский этим добиться ?
Почему нельзя обойтись без нравоучений и молча зажевать свой утренний бутерброд ?
Это всё-таки большая политика.
Даже Петя в 2015 году поздравил соседа. Сейчас год високосный, можно и не поздравлять, но можно и обойтись без комментариев.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:12

  Libo написав:Минск оглушили сигналы автомобилистов. Страна гудит. Революция.

Вставай страна картофеля,
Вставай на смертный бой.
С рашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Смерть москалям!


Молодці.
Але в них немає рушійної сили...
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:14

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Но судя по всему, к беде привела просто фантасмагорическая безалаберность и жадность всяких ливанских госчиновников, таможенников, потребслужбы и тд, которые хотели стянуть с этой ситуации побольше денег и взяток.

Как-будто про Украину :)

ви антисеміт?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:24

  freeze написав:Какой мало умный написал Зеленскому комментарий насчёт выборов в Беларуси.
Куча демагогии. Что хотел Зеленский этим добиться ?
Почему нельзя обойтись без нравоучений и молча зажевать свой утренний бутерброд ?
Это всё-таки большая политика.
Даже Петя в 2015 году поздравил соседа. Сейчас год високосный, можно и не поздравлять, но можно и обойтись без комментариев.


так официально праздравлять рановато ещё
атак, вполне разумно, или хвалить беораша силовиков за наведение порядка следовало?
https://twitter.com/mediazona_by/status ... ary-online
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:35

Начал действовать ПЛАН Б:

1) ВСЕОБЩАЯ забастовка на государственных предприятиях до конца рабочего дня. План исключительно прост — приходите на работу и собираетесь вместе на территории предприятия. Ваши требования к руководству просты: публично поддержать проведение НОВЫХ и ЧЕСТНЫХ выборов, а также максимально способствовать этому.

Это эффективный и безопасный способ протеста — уволить целые отделы и цеха не смогут, а милиция явно не рискнет пытаться разгонять людей, особенно настоящих заводских мужиков.

2) МИНСК и областные ЦЕНТРЫ

19.00. В случае фактического введения в центре города военного положения и невозможности собраться в одном месте достаточному количеству человек, либо же начала зонирования столицы с перекрытием магистралей и перекрытием движения транспорта, точкой сбора становятся наиболее популярные площадки Вашего района: станции метро, парковки торговых центров, площадки для ярмарок.

Идеальной точкой сбора станут районные администрации. Как минимум — именно там можно выдвинуть и свои требования чиновникам. А еще, там вы сможете встретить других людей, объединиться в большие группы и начать движение в сторону центра столицы и областных городов. Сил и личного состава режиму не хватит!

3) РЕГИОНЫ

Именно регионы должны стать пионерами создания новой Беларуси, свободной от диктатуры Лукашенко. Более того, именно в регионах будет наиболее благоприятная ситуация для того, чтобы вернуть власть в руки народа — силовиков там попросту не хватит.

Ваша задача максимально проста и звучит она так: заблокировать (но не захватывать!) здание местного исполкома и требовать у главы этого самого исполкома публично присоединиться к протестующим, а также потребовать от вышестоящих властей проведения новых выборов. Для этого достаточно занять площадь перед исполкомом и не уходить с нее до тех пор, пока ваши требования не будут соблюдены. Или же требуйте назначения на эту должность человека из народа.

А если площадь будет перекрыта, то все еще проще — направляйтесь прямо к дому чиновника.

4) НАША ЦЕЛЬ — проведение НОВЫХ ВЫБОРОВ и безусловное освобождение всех политических заключенных.

Для этого всего лишь нужно две вещи:

— превзойти силы противника, которыми нас пугают уже 26 лет. Помните — они обычные люди, а не роботы. И у них есть точно такие же страхи, чувства и усталость. Их гораздо меньше, чем нас.

— установить прямую демократию народа, которая существовала на белорусской земле веками: это прямое волеизъявление, народные вече и конституция.

Может, хватит терпеть диктатуру зажравшегося царька?! До встречи в новой и свободной Беларуси!

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

Смерть москалям!


:!: :!: :!:
Libo
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