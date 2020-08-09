1) ВСЕОБЩАЯ забастовка на государственных предприятиях до конца рабочего дня. План исключительно прост — приходите на работу и собираетесь вместе на территории предприятия. Ваши требования к руководству просты: публично поддержать проведение НОВЫХ и ЧЕСТНЫХ выборов, а также максимально способствовать этому.



Это эффективный и безопасный способ протеста — уволить целые отделы и цеха не смогут, а милиция явно не рискнет пытаться разгонять людей, особенно настоящих заводских мужиков.



2) МИНСК и областные ЦЕНТРЫ



19.00. В случае фактического введения в центре города военного положения и невозможности собраться в одном месте достаточному количеству человек, либо же начала зонирования столицы с перекрытием магистралей и перекрытием движения транспорта, точкой сбора становятся наиболее популярные площадки Вашего района: станции метро, парковки торговых центров, площадки для ярмарок.



Идеальной точкой сбора станут районные администрации. Как минимум — именно там можно выдвинуть и свои требования чиновникам. А еще, там вы сможете встретить других людей, объединиться в большие группы и начать движение в сторону центра столицы и областных городов. Сил и личного состава режиму не хватит!



3) РЕГИОНЫ



Именно регионы должны стать пионерами создания новой Беларуси, свободной от диктатуры Лукашенко. Более того, именно в регионах будет наиболее благоприятная ситуация для того, чтобы вернуть власть в руки народа — силовиков там попросту не хватит.



Ваша задача максимально проста и звучит она так: заблокировать (но не захватывать!) здание местного исполкома и требовать у главы этого самого исполкома публично присоединиться к протестующим, а также потребовать от вышестоящих властей проведения новых выборов. Для этого достаточно занять площадь перед исполкомом и не уходить с нее до тех пор, пока ваши требования не будут соблюдены. Или же требуйте назначения на эту должность человека из народа.



А если площадь будет перекрыта, то все еще проще — направляйтесь прямо к дому чиновника.



4) НАША ЦЕЛЬ — проведение НОВЫХ ВЫБОРОВ и безусловное освобождение всех политических заключенных.



Для этого всего лишь нужно две вещи:



— превзойти силы противника, которыми нас пугают уже 26 лет. Помните — они обычные люди, а не роботы. И у них есть точно такие же страхи, чувства и усталость. Их гораздо меньше, чем нас.



— установить прямую демократию народа, которая существовала на белорусской земле веками: это прямое волеизъявление, народные вече и конституция.



Может, хватит терпеть диктатуру зажравшегося царька?! До встречи в новой и свободной Беларуси!



ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!



Смерть москалям!

