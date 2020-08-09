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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:48

Libo
Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?

Оффсайт ЦИК Беларуси:
ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна

Родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Лунинецкого района Брестской области. Белоруска.

Окончила Мозырский государственный педагогический институт имени Н.К.Крупской по специальности «Английский язык» с дополнительной специальностью «Немецкий язык».
Работала переводчиком в различных организациях, в том числе благотворительной организации «Chernobyl Life Line» (Ирландия).

Живет в городе Минске. Беспартийная. Временно не работает. Замужем, воспитывает двоих детей.

Общая сумма дохода за 2019 год – 15 784 руб.

http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... plakat.pdf

Из интервью Тихановской belsat.eu:
«Я хачу зноў стаць проста жонкай і мамай». Вялікае інтэрв’ю Святланы Ціханоўскай
...
Пасля сканчэння маёй вучобы пераехалі ў Гомель. Паводле спецыяльнасці я не працавала: то перакладчыкам, то сакратаром, то там, то сям. Я па натуры вельмі непрабіўны чалавек, сціплая такая, без асаблівых амбіцыяў.

https://belsat.eu/news/ya-hachu-znou-st ... hanouskaj/

Там она много рассказывает и о себе, и о своем муже.
yanyura
 
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