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ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна
Родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Лунинецкого района Брестской области. Белоруска.
Окончила Мозырский государственный педагогический институт имени Н.К.Крупской по специальности «Английский язык» с дополнительной специальностью «Немецкий язык».
Работала переводчиком в различных организациях, в том числе благотворительной организации «Chernobyl Life Line» (Ирландия).
Живет в городе Минске. Беспартийная. Временно не работает. Замужем, воспитывает двоих детей.
Общая сумма дохода за 2019 год – 15 784 руб.
Из интервью Тихановской belsat.eu:
«Я хачу зноў стаць проста жонкай і мамай». Вялікае інтэрв’ю Святланы Ціханоўскай
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Пасля сканчэння маёй вучобы пераехалі ў Гомель. Паводле спецыяльнасці я не працавала: то перакладчыкам, то сакратаром, то там, то сям. Я па натуры вельмі непрабіўны чалавек, сціплая такая, без асаблівых амбіцыяў.
Там она много рассказывает и о себе, и о своем муже.