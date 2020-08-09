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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6472647364746475
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:48

Libo
Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?

Оффсайт ЦИК Беларуси:
ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна

Родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Лунинецкого района Брестской области. Белоруска.

Окончила Мозырский государственный педагогический институт имени Н.К.Крупской по специальности «Английский язык» с дополнительной специальностью «Немецкий язык».
Работала переводчиком в различных организациях, в том числе благотворительной организации «Chernobyl Life Line» (Ирландия).

Живет в городе Минске. Беспартийная. Временно не работает. Замужем, воспитывает двоих детей.

Общая сумма дохода за 2019 год – 15 784 руб.

http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... plakat.pdf

Справочно: 1 BYN = 12,5 UAH, 15 784 руб. = 197 300 грн. (https://minfin.com.ua/currency/converte ... al2=197300)
или 16 441,7 грн. ежемесячно, неплохое такое пособие на детей, вряд ли украинские мамы отказались от такого пособия.

Из интервью Тихановской belsat.eu:
«Я хачу зноў стаць проста жонкай і мамай». Вялікае інтэрв’ю Святланы Ціханоўскай
...
Пасля сканчэння маёй вучобы пераехалі ў Гомель. Паводле спецыяльнасці я не працавала: то перакладчыкам, то сакратаром, то там, то сям. Я па натуры вельмі непрабіўны чалавек, сціплая такая, без асаблівых амбіцыяў.

https://belsat.eu/news/ya-hachu-znou-st ... hanouskaj/

Там она много рассказывает и о себе, и о своем муже.
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 10 сер, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:34

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:Какой мало умный написал Зеленскому комментарий насчёт выборов в Беларуси.
Куча демагогии. Что хотел Зеленский этим добиться ?
Почему нельзя обойтись без нравоучений и молча зажевать свой утренний бутерброд ?
Это всё-таки большая политика.
Даже Петя в 2015 году поздравил соседа. Сейчас год високосный, можно и не поздравлять, но можно и обойтись без комментариев.


так официально праздравлять рановато ещё
атак, вполне разумно, или хвалить беораша силовиков за наведение порядка следовало?
https://twitter.com/mediazona_by/status ... ary-online


Я ж написал - можно не поздравлять, но злить с какой целью надо ?
С Бацькой решались множество вопросов - от посиделок в Минске с обменами пленных и прекращением огня, до логистики нефтепродуктов и множества других вопросов.
Я понимаю, что Зеленский достаточно обеспеченный человек .чтобы не сильно думать об экономике, но не все же такие в стране.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:37

  yanyura написав:Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?


Эта мадам по уровню жизненного опыта и понимания жизни и экономики гораздо хуже Зеленского.
Мы тут уже проголосовали по принципу лишь бы не Петя, теперь можно по-доброму всем советовать повторить наш опыт )))
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:52

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:
  change_pm написав:Плюсанув!

Ну, якщо вам не 60+, то ви не могли вибирати, що і як робити. Просрали наші батьки і діди, але патріот би точно розділив страну в 91 році.
Хоча я вважаю, що це було б найкраще. Живуть же собі Чехія і Словакія, і досить таки гарно.
Що наразі, що в 91 році, західні герої зовсім не герої для схода, і навпаки.

яка Чехія і Словакія, там в одній що майдани, в другій ватани? шо за маячня?!
не було варіантів із "патріотами", ні тоді ні зараз, Порошенко скільки набрав? оце стеля "патріотів". Чи в тебе якщо не балакає западенським суржиком, то вже не патріот?
як на мене, то виглядає так, що найпатріотичніший Кучма.

Флай, ти гоніш :)
Яка Кучма? Яка на 2х стільціх ніяк всидіти не могла і під крімінал лягло?
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:05

  yanyura написав:Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?

Тихановская декларировала, что не собирается быть президентом и сразу после победы должны пройти внеочередные, уже нормальные выборы, а не этот тараканий фарс. Зная это белорусы отдали ей большинство голосов, но усатый без крови уходить не собирается.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 10 сер, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:07

  change_pm написав:
  flyman написав:як на мене, то виглядає так, що найпатріотичніший Кучма.

Флай, ти гоніш :)
Яка Кучма? Яка на 2х стільціх ніяк всидіти не могла і під крімінал лягло?

Давайте дивитися ширше. Що кримінального він зробив? Гроші камазами не вивозив, землю не продавав (і не віддавав), підприємництво розвинув, економіка зростала. Хіба не патріот :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:08

  Schmit написав:
  yanyura написав:Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?

Тихановская декларировала, что не собирается быть президентом и сразу после победы должны пройти внеочередные, уже нормальные выборы, а не этот тараканий фарс.


Зеленский обещал пойти на один срок, но быстро передумал после выборов. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:27

  freeze написав:
  Schmit написав:
  yanyura написав:Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?

Тихановская декларировала, что не собирается быть президентом и сразу после победы должны пройти внеочередные, уже нормальные выборы, а не этот тараканий фарс.


Зеленский обещал пойти на один срок, но быстро передумал после выборов. :mrgreen:

Зе вообще пришел к власти на тотальной лжи, что было очевидно еще до выборов. К сожалению лохов в Украине оказалось большинство. ПО молодец, что не пошел по пути усатого.
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