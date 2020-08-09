Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Лунинецкого района Брестской области. Белоруска.
Окончила Мозырский государственный педагогический институт имени Н.К.Крупской по специальности «Английский язык» с дополнительной специальностью «Немецкий язык». Работала переводчиком в различных организациях, в том числе благотворительной организации «Chernobyl Life Line» (Ирландия).
Живет в городе Минске. Беспартийная. Временно не работает. Замужем, воспитывает двоих детей.
«Я хачу зноў стаць проста жонкай і мамай». Вялікае інтэрв’ю Святланы Ціханоўскай ... Пасля сканчэння маёй вучобы пераехалі ў Гомель. Паводле спецыяльнасці я не працавала: то перакладчыкам, то сакратаром, то там, то сям. Я па натуры вельмі непрабіўны чалавек, сціплая такая, без асаблівых амбіцыяў.
freeze написав:Какой мало умный написал Зеленскому комментарий насчёт выборов в Беларуси. Куча демагогии. Что хотел Зеленский этим добиться ? Почему нельзя обойтись без нравоучений и молча зажевать свой утренний бутерброд ? Это всё-таки большая политика. Даже Петя в 2015 году поздравил соседа. Сейчас год високосный, можно и не поздравлять, но можно и обойтись без комментариев.
Я ж написал - можно не поздравлять, но злить с какой целью надо ? С Бацькой решались множество вопросов - от посиделок в Минске с обменами пленных и прекращением огня, до логистики нефтепродуктов и множества других вопросов. Я понимаю, что Зеленский достаточно обеспеченный человек .чтобы не сильно думать об экономике, но не все же такие в стране.
Эта мадам по уровню жизненного опыта и понимания жизни и экономики гораздо хуже Зеленского. Мы тут уже проголосовали по принципу лишь бы не Петя, теперь можно по-доброму всем советовать повторить наш опыт )))
Ну, якщо вам не 60+, то ви не могли вибирати, що і як робити. Просрали наші батьки і діди, але патріот би точно розділив страну в 91 році. Хоча я вважаю, що це було б найкраще. Живуть же собі Чехія і Словакія, і досить таки гарно. Що наразі, що в 91 році, західні герої зовсім не герої для схода, і навпаки.
яка Чехія і Словакія, там в одній що майдани, в другій ватани? шо за маячня?! не було варіантів із "патріотами", ні тоді ні зараз, Порошенко скільки набрав? оце стеля "патріотів". Чи в тебе якщо не балакає западенським суржиком, то вже не патріот? як на мене, то виглядає так, що найпатріотичніший Кучма.
Флай, ти гоніш Яка Кучма? Яка на 2х стільціх ніяк всидіти не могла і під крімінал лягло?
Тихановская декларировала, что не собирается быть президентом и сразу после победы должны пройти внеочередные, уже нормальные выборы, а не этот тараканий фарс. Зная это белорусы отдали ей большинство голосов, но усатый без крови уходить не собирается.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 10 сер, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз.