❗️Сегодня в 19:00.



Минск. Вновь выходим вновь к Стеле, а также в прилегающие районы. Сбивайтесь в небольшие группы и двигайтесь только вместе.



Регионы. Выходим в центры своих городов и рассосредотачиваемся. Вы лучше нас знаете самые сложные для силовиков места на ВАШИХ улицах.





Несколько советов.



✔️СТАРАЙТЕСЬ ИЗБЕГАТЬ ВЫХОДА НА ПРОСПЕКТ НЕЗАВИСИМОСТИ И УЛИЦЫ, ГДЕ ВАС МОГУТ ВЗЯТЬ В КАПКАН.



✔️НЕ БОЙТЕСЬ ВСТАВАТЬ В СЦЕПКИ, А ТАКЖЕ ОТСТУПАТЬ И ПЕРЕГРУППИРОВЫВАТЬСЯ. Каратели устают куда больше вас — на них многокилограммовая экипировка!



✔️ПЫТАЙТЕСЬ МАКСИМАЛЬНО ВЫВОДИТЬ ИЗ СТРОЯ СПЕЦТЕХНИКУ И АВТОЗАКИ. Не стоит прибегать к насилию по отношению к силовикам.



✔️Если вам становится страшно или вы стали в СЦЕПКУ — ПОЙТЕ ПЕСНИ. Это поднимет ВАШ БОЕВОЙ ДУХ и ДЕМОРАЛИЗУЕТ силовиков.



✔️АВТОМОБИЛИСТЫ, БЛОКИРУЙТЕ ДОРОГИ! Вчера на отдельных улицах Минска именно простые водители фактически заблокировали передвижение спецтехники!





❗️Завтра, 11 августа.



12.00 — НАЦИОНАЛЬАЯ ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА. Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьемся свободных выборов и освобождения политзаключенных.





❗️НАШИ ТРЕБОВАНИЯ ПРОСТЫ!



Новые выборы без Лукашенко!



Освобождение всех политических заключенных!



Жыве Беларусь!» — говорится в заявлении.