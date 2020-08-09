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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6473647464756476 Додано: Пон 10 сер, 2020 16:29 Schmit

Повідомлень: 1521 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 сер, 2020 16:31 vano80 написав: zРадио написав: Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.

«Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», - утверждает Сова.

Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.«Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», - утверждает Сова. Прикольно. Ищет приключений. Пожалеть наверно надо. Прикольно. Ищет приключений. Пожалеть наверно надо.

Очевидный псих, поехавший на почве ностальгии. Очевидный псих, поехавший на почве ностальгии. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Starikan 2 Повідомлень: 17507 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1947 раз. Подякували: 2794 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 сер, 2020 16:57 Libo написав: yanyura написав: Libo

Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?



Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?

Ахтунг!

Всем непосвященным, тупым и вате!

Повторяю тезис, который уже тут изложил Шмидт:

Тихановская идет во власть не править, а освободить всех политзаключенных и сразу же ПРОВЕСТИ НОВЫЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ.

Так вас не клинит, понятно, или всё безнадежно?

Ахтунг!Всем непосвященным, тупым и вате!Повторяю тезис, который уже тут изложил Шмидт:Тихановская идет во власть не править, а освободить всех политзаключенных и сразу же ПРОВЕСТИ НОВЫЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ.Так вас не клинит, понятно, или всё безнадежно?

Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов.

Для по жисни туповатых порохоботов слоган и лозунг

З еленский

А ваков

Е рмак

Б аканов

А рахамия

... Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов.Для по жисни туповатыхслоган и лозунгеленскийваковрмакакановрахамия... Аlександр Повідомлень: 3510 З нами з: 10.04.08 Подякував: 119 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 сер, 2020 17:06 Аlександр написав: Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов.

Для по жисни туповатых порохоботов слоган и лозунг

З еленский

А ваков

Е рмак

Б аканов

А рахамия

... Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов.Для по жисни туповатыхслоган и лозунгеленскийваковрмакакановрахамия...



Да забудь ты уже про него. Сколько времени прошло.

Все эти роттердамы его, все это воровство уже расследовано и наказано. кумовство искоренено. А ты все тащишь и тащишь сбитого летчика.

Лучше возьми училку с зарплатой в 4 тыщи баксов да погуляй где нибудь. попустит, точно Да забудь ты уже про него. Сколько времени прошло.Все эти роттердамы его, все это воровство уже расследовано и наказано. кумовство искоренено. А ты все тащишь и тащишь сбитого летчика.Лучше возьми училку с зарплатой в 4 тыщи баксов да погуляй где нибудь. попустит, точно vano80 Повідомлень: 1852 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6473647464756476 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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