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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6473647464756476
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:29

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:31

  vano80 написав:
  zРадио написав: Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.
«Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», - утверждает Сова.
Прикольно. Ищет приключений. Пожалеть наверно надо.

Очевидный псих, поехавший на почве ностальгии.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:57

  Libo написав:
  yanyura написав:Libo
Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?


Ахтунг!
Всем непосвященным, тупым и вате!
Повторяю тезис, который уже тут изложил Шмидт:
Тихановская идет во власть не править, а освободить всех политзаключенных и сразу же ПРОВЕСТИ НОВЫЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ.
Так вас не клинит, понятно, или всё безнадежно?
:roll: :roll: :roll:

Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов.
Для по жисни туповатых порохоботов слоган и лозунг 8)
Зеленский
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Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:06

  Аlександр написав:Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов.
Для по жисни туповатых порохоботов слоган и лозунг 8)
Зеленский
Аваков
Ермак
Баканов
Арахамия
... :lol:


Да забудь ты уже про него. Сколько времени прошло.
Все эти роттердамы его, все это воровство уже расследовано и наказано. кумовство искоренено. А ты все тащишь и тащишь сбитого летчика.
Лучше возьми училку с зарплатой в 4 тыщи баксов да погуляй где нибудь. попустит, точно :mrgreen:
vano80
 
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  #<1 ... 6473647464756476
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