|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 сер, 2020 16:29
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1521
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 16:31
vano80 написав: zРадио написав:
Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.
«Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», - утверждает Сова.
Прикольно. Ищет приключений. Пожалеть наверно надо.
Очевидный псих, поехавший на почве ностальгии.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17507
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1947 раз.
- Подякували: 2794 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 16:57
Libo написав: yanyura написав:Libo
Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?
Ахтунг!
Всем непосвященным, тупым и вате!
Повторяю тезис, который уже тут изложил Шмидт:
Тихановская идет во власть не править, а освободить всех политзаключенных и сразу же ПРОВЕСТИ НОВЫЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ.
Так вас не клинит, понятно, или всё безнадежно?
Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов.
Для по жисни туповатых порохоботов
слоган и лозунг З
еленскийА
ваковЕ
рмакБ
акановА
рахамия
...
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3510
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 17:06
Аlександр написав:
Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов.
Для по жисни туповатых порохоботов
слоган и лозунг З
еленскийА
ваковЕ
рмакБ
акановА
рахамия
...
Да забудь ты уже про него. Сколько времени прошло.
Все эти роттердамы его, все это воровство уже расследовано и наказано. кумовство искоренено. А ты все тащишь и тащишь сбитого летчика.
Лучше возьми училку с зарплатой в 4 тыщи баксов да погуляй где нибудь. попустит, точно
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1852
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аlександр
, unicdima
і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|