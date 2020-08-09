Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители. «Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», - утверждает Сова.
Ахтунг! Всем непосвященным, тупым и вате! Повторяю тезис, который уже тут изложил Шмидт: Тихановская идет во власть не править, а освободить всех политзаключенных и сразу же ПРОВЕСТИ НОВЫЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ. Так вас не клинит, понятно, или всё безнадежно?
Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов. Для по жисни туповатых порохоботов слоган и лозунг Зеленский Аваков Ермак Баканов Арахамия ...
Аlександр написав:Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов. Для по жисни туповатых порохоботов слоган и лозунг Зеленский Аваков Ермак Баканов Арахамия ...
Да забудь ты уже про него. Сколько времени прошло. Все эти роттердамы его, все это воровство уже расследовано и наказано. кумовство искоренено. А ты все тащишь и тащишь сбитого летчика. Лучше возьми училку с зарплатой в 4 тыщи баксов да погуляй где нибудь. попустит, точно
pesikot написав:Под Дебальцево ВСУ применило другую тактику, когда первых атакующих пропустили немного вперёд. А когда пошла вторая волна атакующих, гораздо большего количества, на фоне успеха первых атакующих, то вжарили по ним со всех стволов. Русни положили немало
Именно, поэтому русню и их приспешников так бомбит от Дебальцево. И всё не могут угомониться, "обвиняя" Порошенко в Дебальцево
И, по итогу, взяли Дебальцево тупо завалив орочьим мясом Ну а то, что это всё было после минска-2, так об этом предпочитают не вспоминать полезные идиоты
Брехня как всегда. Как раз из-за того, что ВСУ под Дебальцево положили много россиян Порошенку и пришлось вмешаться, сперва отвели войска из Логвиново, чтоб россияне смогли замкнуть кольцо, а когда кольцо замкнулось Порошенко приказал ВСУ прекратить огонь. Вся окруженная группировка должна была быть уничтожена или попасть в плен, но втайне от нашего Генштаба группа офицеров разработала план выхода из окружения. Когда 128-я бригада и остальные подразделения вырвались из окружения и назревала конкретная буча из-за этого предательства то Порошенко срочно прилетел задабривать мидальками, когда Порошенко вручал Звезду Героя Шаптале то они смотрели друг на друга как злейшие враги, я думал он Петру в морду даст.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Это означает, что читатель должен теперь прочитать собственные выводы, сделанные именно Сергеем Шкарлет, а не кем-то еще. Но это не так - на самом деле Шкарлет переписывает текст статьи российской профессора Людмилы Петровны Гончаренко, напечатанный в 2004 году, и этой работы в списке литературы в статье Шкарлета нет. Таким образом, имеем пример наглого академического плагиата", - объясняют ученые
Ну а чё. "Отличный" министр образования
PS. Тех, кто называет себя в Белорусии оппозиционерами, я таковыми не считаю. Это наш аналог ОПЗЖ. Белорусь - не Украина. Скорее болото. Максимум - бухтят по кухням.
Поэтому РФ будет Бацьку жёстко растягивать на шпагат. Или Бацька полностью ложится под РФ, или "народные" республики и "оппозиция"
Но если сами белорусы поднимутся на протест, то им респект. Только пусть не забывают от угрозах "народных" республик
Всё это - моё имхо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Аlександр написав:Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов. Для по жисни туповатых порохоботов слоган и лозунг Зеленский Аваков Ермак Баканов Арахамия ...
Да забудь ты уже про него. Сколько времени прошло. Все эти роттердамы его, все это воровство уже расследовано и наказано. кумовство искоренено. А ты все тащишь и тащишь сбитого летчика.
И чем же тогда Бубочка вам еще не угодил Уже большую часть го...на слизал с этой ПОПы. Это теперь даже видно по его все чаще и чаще кислой гримасе.
vano80 написав:Лучше возьми училку с зарплатой в 4 тыщи баксов да погуляй где нибудь. попустит, точно
flyman написав:як на мене, то виглядає так, що найпатріотичніший Кучма.
Флай, ти гоніш Яка Кучма? Яка на 2х стільціх ніяк всидіти не могла і під крімінал лягло?
Давайте дивитися ширше. Що кримінального він зробив? Гроші камазами не вивозив, землю не продавав (і не віддавав), підприємництво розвинув, економіка зростала. Хіба не патріот
Дивлячись, як на це все подивитись.
1. В нормальний час не розвивав українську їдею, бо сам по духу москаль. 2. Дав народу пряник у вигляді упрощенкі, в той самий час самі лакомі шматки держвласності пішли під кучмомафію чи розпилились. 3. Сидів на двух стулях, пиляючи дешевий газ. Замість того, щоб проводити радикальні реформи і йти в Європу. 4. Не порешав з расейським ЧФ, не вишвирнувши його в Новоросійськ, поки Расея бухала.
Він багато чого зробив для себе і сім"ї, і мало для держави і нації. Але це моя думка, і можете сміло її не розділяти
Ахтунг! Всем непосвященным, тупым и вате! Повторяю тезис, который уже тут изложил Шмидт: Тихановская идет во власть не править, а освободить всех политзаключенных и сразу же ПРОВЕСТИ НОВЫЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ. Так вас не клинит, понятно, или всё безнадежно?
Вам надо не эмоции проявлять, а законы читать, иначе одно беззаконие будет порождать новые беззакония.
С оппозиционного Лукашенко белорусского сайта tut.by:
Юрист о выборах после 9 августа: Тихановская использует царские полномочия, о которых говорил Лукашенко 27 июля 2020
Светлана Тихановская в своих выступлениях и опубликованной программе говорит, что новые президентские выборы пройдут в течение полугода после 9 августа. В Избирательном кодексе есть два важных момента: во-первых, выборы президента назначаются парламентом, а не президентом, во-вторых, если должность президента оказалась вакантной, выборы проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 70 дней со дня открытия вакансии. ... — После победы на выборах Тихановская планирует своим указом внести изменения в избирательное законодательство: изменить условия проведения выборов, обеспечить большую прозрачность избирательного процесса, транспарентность. После этого президентом Тихановской назначается референдум по возвращению Конституции 1994 года, она уходит в отставку и парламент назначает новые президентские выборы. Как я понимаю, референдум по Конституции и выборы президента будут проходить одновременно, — говорит Юрий Чаусов.
— То есть получается, что Тихановской придется воспользоваться инструментом из арсенала «царских полномочий»: издать президентский указ, который стоит выше законов?
— Да, она собирается воспользоваться этими «царскими полномочиями», о которых говорил Лукашенко (в интервью газете «Советская Белоруссия», 31 августа 1994 года Александр Лукашенко заявил: «Конечно, я не буду просить дополнительных полномочий у Верховного Совета, наша Конституция и так предоставляет президенту царские полномочия». — Прим.TUT.BY), чтобы изменить саму эту систему «царских полномочий». Тихановская использует это оружие, чтобы победить последствия того, как этим оружием пользовался Лукашенко. Но назначение президентских выборов по Конституции — компетенция парламента, и изменить это указом даже в существующей системе президент не может. Как я вижу конструкцию Тихановской: референдум назначается президентом, президент уходит в отставку, новые президентские выборы назначаются парламентом.
— Вы не допускаете вариант, что Тихановская вообще не будет участвовать в новых выборах?
— Сейчас она, конечно, говорит, что удалится из этого процесса. Но процесс долговременный, и из-за тех шагов, которые приведут Тихановскую к должности президента, структура сил вокруг нее изменится таким образом, что ей придется остаться, чтобы реализовать то, что она обещает. Я понимаю, что сейчас это вопросы, которые ей самой невыгодно поднимать, я понимаю, что ее реплика «я уйду» — наиболее правильный ответ в ситуации, когда из гонки убирают кандидатов одного за другим. Но если ситуация сложится так, как она говорит («я становлюсь президентом и назначаю новые выборы»), ей придется нести ответственность за то, что будет после этих новых выборов. Такова политическая реальность, — считает Чаусов.
Lady_N написав:Давайте дивитися ширше. Що кримінального він зробив? Гроші камазами не вивозив, землю не продавав (і не віддавав), підприємництво розвинув, економіка зростала. Хіба не патріот
Дивлячись, як на це все подивитись.
1. В нормальний час не розвивав українську їдею, бо сам по духу москаль. 2. Дав народу пряник у вигляді упрощенкі, в той самий час самі лакомі шматки держвласності пішли під кучмомафію чи розпилились. 3. Сидів на двух стулях, пиляючи дешевий газ. Замість того, щоб проводити радикальні реформи і йти в Європу. 4. Не порешав з расейським ЧФ, не вишвирнувши його в Новоросійськ, поки Расея бухала.
Він багато чого зробив для себе і сім"ї, і мало для держави і нації. Але це моя думка, і можете сміло її не розділяти