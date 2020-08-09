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Юрист о выборах после 9 августа: Тихановская использует царские полномочия, о которых говорил Лукашенко

27 июля 2020



Светлана Тихановская в своих выступлениях и опубликованной программе говорит, что новые президентские выборы пройдут в течение полугода после 9 августа. В Избирательном кодексе есть два важных момента: во-первых, выборы президента назначаются парламентом, а не президентом, во-вторых, если должность президента оказалась вакантной, выборы проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 70 дней со дня открытия вакансии.

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— После победы на выборах Тихановская планирует своим указом внести изменения в избирательное законодательство: изменить условия проведения выборов, обеспечить большую прозрачность избирательного процесса, транспарентность. После этого президентом Тихановской назначается референдум по возвращению Конституции 1994 года, она уходит в отставку и парламент назначает новые президентские выборы. Как я понимаю, референдум по Конституции и выборы президента будут проходить одновременно, — говорит Юрий Чаусов.



— То есть получается, что Тихановской придется воспользоваться инструментом из арсенала «царских полномочий»: издать президентский указ, который стоит выше законов?



— Да, она собирается воспользоваться этими «царскими полномочиями», о которых говорил Лукашенко (в интервью газете «Советская Белоруссия», 31 августа 1994 года Александр Лукашенко заявил: «Конечно, я не буду просить дополнительных полномочий у Верховного Совета, наша Конституция и так предоставляет президенту царские полномочия». — Прим.TUT.BY), чтобы изменить саму эту систему «царских полномочий». Тихановская использует это оружие, чтобы победить последствия того, как этим оружием пользовался Лукашенко. Но назначение президентских выборов по Конституции — компетенция парламента, и изменить это указом даже в существующей системе президент не может. Как я вижу конструкцию Тихановской: референдум назначается президентом, президент уходит в отставку, новые президентские выборы назначаются парламентом.



— Вы не допускаете вариант, что Тихановская вообще не будет участвовать в новых выборах?



— Сейчас она, конечно, говорит, что удалится из этого процесса. Но процесс долговременный, и из-за тех шагов, которые приведут Тихановскую к должности президента, структура сил вокруг нее изменится таким образом, что ей придется остаться, чтобы реализовать то, что она обещает. Я понимаю, что сейчас это вопросы, которые ей самой невыгодно поднимать, я понимаю, что ее реплика «я уйду» — наиболее правильный ответ в ситуации, когда из гонки убирают кандидатов одного за другим. Но если ситуация сложится так, как она говорит («я становлюсь президентом и назначаю новые выборы»), ей придется нести ответственность за то, что будет после этих новых выборов. Такова политическая реальность, — считает Чаусов.