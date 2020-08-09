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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 64746475647664776478>
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:29

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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:31

  vano80 написав:
  zРадио написав: Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.
«Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», - утверждает Сова.
Прикольно. Ищет приключений. Пожалеть наверно надо.

Очевидный псих, поехавший на почве ностальгии.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:57

  Libo написав:
  yanyura написав:Libo
Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?


Ахтунг!
Всем непосвященным, тупым и вате!
Повторяю тезис, который уже тут изложил Шмидт:
Тихановская идет во власть не править, а освободить всех политзаключенных и сразу же ПРОВЕСТИ НОВЫЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ.
Так вас не клинит, понятно, или всё безнадежно?
:roll: :roll: :roll:

Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов.
Для по жисни туповатых порохоботов слоган и лозунг 8)
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:06

  Аlександр написав:Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов.
Для по жисни туповатых порохоботов слоган и лозунг 8)
Зеленский
Аваков
Ермак
Баканов
Арахамия
... :lol:


Да забудь ты уже про него. Сколько времени прошло.
Все эти роттердамы его, все это воровство уже расследовано и наказано. кумовство искоренено. А ты все тащишь и тащишь сбитого летчика.
Лучше возьми училку с зарплатой в 4 тыщи баксов да погуляй где нибудь. попустит, точно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:39

Ітогі подвєдьом. 2020-08-10

Ітогі подвєдьом. 2020-08-10

1) "Майдан" в Минске: в городе прошли масштабные протесты, силовики применили газ, гранаты и резиновые пули (фоторепортаж)

Массовые протесты, баррикады и кровь в центре Минска: как Беларусь отреагировала на первые результаты выборов
Нескучная выдалась ночь в Минске

2) Лукашенко набирает 80,23% - ЦИК Беларуси
по предварительным данным, набирает на выборах президента 80,23%

Чёй-то совсем нескромную цифру нарисовали.

Оппозиционерка Тихановская назвала себя победителем выборов президента в Беларуси
За ситуацией стоит понаблюдать. Не исключено, что могут появится какие-нибудь Гомельская народная республика или Могилёвская, или Витебская

3) В Беларуси на фоне протестов начались забастовки рабочих
Власти уже подгоняют автозаки к крупнейшему Белорусскому металлургическому заводу

"Диктатор развязал войну": белорусов призывают в 19:00 выходить на акции протеста по всей стране

4) Кравчук рассказал, как убедить людей на оккупированном Донбассе поверить Украине
Люди, которые живут на временно оккупированном Донбассе, должны поверить, что под руководством Украины им будет жить лучше, тогда они сами начнут требовать от России и ее боевиков прекращения войны

Вообще-то люди и сами могут сравнить, как было при Украине и как они сейчас живут.
Но почему-то никто ничего не требует

Кравчук провел красные линии на переговорах по Донбассу, раскритиковал Порошенко
"Ведь Порошенко подписал в 2015-м документ, который сегодня мы не можем выполнить, и поставил страну в страшно неудобное положение"

Под документов подпись не Порошенко, а Кучмы. Ну то таке
Всё, что подпишет Кравчук в ТКГ, он потом спихнёт на Зеленского

5) Более 87% работы - плагиат: ученые проанализировали статью и.о. министра образования Шкарлета на докторскую диссертацию
Это означает, что читатель должен теперь прочитать собственные выводы, сделанные именно Сергеем Шкарлет, а не кем-то еще. Но это не так - на самом деле Шкарлет переписывает текст статьи российской профессора Людмилы Петровны Гончаренко, напечатанный в 2004 году, и этой работы в списке литературы в статье Шкарлета нет. Таким образом, имеем пример наглого академического плагиата", - объясняют ученые

Ну а чё. "Отличный" министр образования

PS. Тех, кто называет себя в Белорусии оппозиционерами, я таковыми не считаю. Это наш аналог ОПЗЖ.
Белорусь - не Украина. Скорее болото. Максимум - бухтят по кухням.

Поэтому РФ будет Бацьку жёстко растягивать на шпагат. Или Бацька полностью ложится под РФ, или "народные" республики и "оппозиция"

Но если сами белорусы поднимутся на протест, то им респект. Только пусть не забывают от угрозах "народных" республик

Всё это - моё имхо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:47

  vano80 написав:
  Аlександр написав:Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов.
Для по жисни туповатых порохоботов слоган и лозунг 8)
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... :lol:


Да забудь ты уже про него. Сколько времени прошло.
Все эти роттердамы его, все это воровство уже расследовано и наказано. кумовство искоренено. А ты все тащишь и тащишь сбитого летчика.

И чем же тогда Бубочка вам еще не угодил :roll:
Уже большую часть го...на слизал с этой ПОПы. Это теперь даже видно по его все чаще и чаще кислой гримасе.
  vano80 написав:Лучше возьми училку с зарплатой в 4 тыщи баксов да погуляй где нибудь. попустит, точно :mrgreen:

Ага, которых по телеку показывают 8)
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:52

  Lady_N написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:як на мене, то виглядає так, що найпатріотичніший Кучма.

Флай, ти гоніш :)
Яка Кучма? Яка на 2х стільціх ніяк всидіти не могла і під крімінал лягло?

Давайте дивитися ширше. Що кримінального він зробив? Гроші камазами не вивозив, землю не продавав (і не віддавав), підприємництво розвинув, економіка зростала. Хіба не патріот :roll:

Дивлячись, як на це все подивитись.

1. В нормальний час не розвивав українську їдею, бо сам по духу москаль.
2. Дав народу пряник у вигляді упрощенкі, в той самий час самі лакомі шматки держвласності пішли під кучмомафію чи розпилились.
3. Сидів на двух стулях, пиляючи дешевий газ. Замість того, щоб проводити радикальні реформи і йти в Європу.
4. Не порешав з расейським ЧФ, не вишвирнувши його в Новоросійськ, поки Расея бухала.

Він багато чого зробив для себе і сім"ї, і мало для держави і нації. Але це моя думка, і можете сміло її не розділяти :)
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:57

  Libo написав:
  yanyura написав:Libo
Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?


Ахтунг!
Всем непосвященным, тупым и вате!
Повторяю тезис, который уже тут изложил Шмидт:
Тихановская идет во власть не править, а освободить всех политзаключенных и сразу же ПРОВЕСТИ НОВЫЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ.
Так вас не клинит, понятно, или всё безнадежно?
:roll: :roll: :roll:

Вам надо не эмоции проявлять, а законы читать, иначе одно беззаконие будет порождать новые беззакония.

С оппозиционного Лукашенко белорусского сайта tut.by:

Юрист о выборах после 9 августа: Тихановская использует царские полномочия, о которых говорил Лукашенко
27 июля 2020

Светлана Тихановская в своих выступлениях и опубликованной программе говорит, что новые президентские выборы пройдут в течение полугода после 9 августа. В Избирательном кодексе есть два важных момента: во-первых, выборы президента назначаются парламентом, а не президентом, во-вторых, если должность президента оказалась вакантной, выборы проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 70 дней со дня открытия вакансии.
...
— После победы на выборах Тихановская планирует своим указом внести изменения в избирательное законодательство: изменить условия проведения выборов, обеспечить большую прозрачность избирательного процесса, транспарентность. После этого президентом Тихановской назначается референдум по возвращению Конституции 1994 года, она уходит в отставку и парламент назначает новые президентские выборы. Как я понимаю, референдум по Конституции и выборы президента будут проходить одновременно, — говорит Юрий Чаусов.

— То есть получается, что Тихановской придется воспользоваться инструментом из арсенала «царских полномочий»: издать президентский указ, который стоит выше законов?

— Да, она собирается воспользоваться этими «царскими полномочиями», о которых говорил Лукашенко (в интервью газете «Советская Белоруссия», 31 августа 1994 года Александр Лукашенко заявил: «Конечно, я не буду просить дополнительных полномочий у Верховного Совета, наша Конституция и так предоставляет президенту царские полномочия». — Прим.TUT.BY), чтобы изменить саму эту систему «царских полномочий». Тихановская использует это оружие, чтобы победить последствия того, как этим оружием пользовался Лукашенко. Но назначение президентских выборов по Конституции — компетенция парламента, и изменить это указом даже в существующей системе президент не может. Как я вижу конструкцию Тихановской: референдум назначается президентом, президент уходит в отставку, новые президентские выборы назначаются парламентом.

— Вы не допускаете вариант, что Тихановская вообще не будет участвовать в новых выборах?

— Сейчас она, конечно, говорит, что удалится из этого процесса. Но процесс долговременный, и из-за тех шагов, которые приведут Тихановскую к должности президента, структура сил вокруг нее изменится таким образом, что ей придется остаться, чтобы реализовать то, что она обещает. Я понимаю, что сейчас это вопросы, которые ей самой невыгодно поднимать, я понимаю, что ее реплика «я уйду» — наиболее правильный ответ в ситуации, когда из гонки убирают кандидатов одного за другим. Но если ситуация сложится так, как она говорит («я становлюсь президентом и назначаю новые выборы»), ей придется нести ответственность за то, что будет после этих новых выборов. Такова политическая реальность, — считает Чаусов.

https://news.tut.by/economics/694306.html

Обещать — не значит жениться (с)

  freeze написав:Зеленский обещал пойти на один срок, но быстро передумал после выборов. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:23

  change_pm написав:
  Lady_N написав:Давайте дивитися ширше. Що кримінального він зробив? Гроші камазами не вивозив, землю не продавав (і не віддавав), підприємництво розвинув, економіка зростала. Хіба не патріот :roll:

Дивлячись, як на це все подивитись.

1. В нормальний час не розвивав українську їдею, бо сам по духу москаль.
2. Дав народу пряник у вигляді упрощенкі, в той самий час самі лакомі шматки держвласності пішли під кучмомафію чи розпилились.
3. Сидів на двух стулях, пиляючи дешевий газ. Замість того, щоб проводити радикальні реформи і йти в Європу.
4. Не порешав з расейським ЧФ, не вишвирнувши його в Новоросійськ, поки Расея бухала.

Він багато чого зробив для себе і сім"ї, і мало для держави і нації. Але це моя думка, і можете сміло її не розділяти :)

Можеш назвати ліпшого чим Кучма?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:32

  Lady_N написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:як на мене, то виглядає так, що найпатріотичніший Кучма.

Флай, ти гоніш :)
Яка Кучма? Яка на 2х стільціх ніяк всидіти не могла і під крімінал лягло?

Давайте дивитися ширше. Що кримінального він зробив? Гроші камазами не вивозив, землю не продавав (і не віддавав), підприємництво розвинув, економіка зростала. Хіба не патріот :roll:

Найбільша "заслуга Кучми" - це породження олігархічних кланів, якщо хто забув. І не просто породження, а й очолювання одного з них. Навряд чи хтось , із думаючих людей, вірить у те що Пінчук , зять Кучми, - голова одного з олігархічних кланів. Направду, головним у цьому клані є Кучма, а зять - лише зручне прикриття. Нічогенький такий "розвиток підприємництва"
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