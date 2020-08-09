Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Да уж, журнализды умеют красиво подать даже самое ничтожное.
"Баррикада" (скрин из видео этой статьи) - звучит то как грозно! А оказывается это четыре мусорных бака с высыпавшимся из них мусором:
А где там на видео от "Радио Свобода"с громким названием "Жестокое подавление протестов в Минске" само подавление (даже без "жестокого")? В самом начале взрывы в стороне от толпы то ли светошумовых гранат, то ли петард, да 3-х секундный кадр с водометом (из 3-х с четвертью минут видео) и ... больше ничего. Пятно чего-то красного цвета снятого непонятно где и когда, но выданного как "На улицах Минска появилась кровь/Nexta".
Ну ты бы порылся в Инете и нашел бы реальные видео и фото из Минска, но тебе лень даже искать, проще очередную желтизну вкинуть.
Не вірно поставленне питання-відразу приведе до поганої відповіді 1 Чи міг Кучма краще - міг 2 Чи міг Кучма гірше - міг 3 Чи хтось міг краще від Кучми - так 4 Чи винуватий Кучма в тому що цього хтось не вибрали - частково ,але в рази менше ніж виборці.
От і виходить Чи треба було закривати шахти - треба А чи всидів би Кучма другий термін якби пішов шляхом Течер ? Чи треба виводити ЧФ РФ з Криму - треба А чи не пішов би Крим в РФ за флотом? Чи треба було здавати атомну зброю? А якби якась боєголовка вибухнула бо не пройшла регламентний огляд бо в нас грошей на це не було? Чи треба було зупинити Коломойського ? але тоді б не було Привату?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 10 сер, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Аlександр написав:Если не получится в Беларуси, то в ноябре можно будет оттянуться у нас. Майданы сейчас - самый писк моды, особенно на фоне и после карантинов. Для по жисни туповатых порохоботов слоган и лозунг Зеленский Аваков Ермак Баканов Арахамия ...
Да забудь ты уже про него. Сколько времени прошло. Все эти роттердамы его, все это воровство уже расследовано и наказано. кумовство искоренено. А ты все тащишь и тащишь сбитого летчика.
И чем же тогда Бубочка вам еще не угодил Уже большую часть го...на слизал с этой ПОПы. Это теперь даже видно по его все чаще и чаще кислой гримасе.
vano80 написав:Лучше возьми училку с зарплатой в 4 тыщи баксов да погуляй где нибудь. попустит, точно
Ага, которых по телеку показывают
Мне интересно чем порошенко тебе так не угодил. Что вы за ним полтора года бегаете, все не можете успокоиться. Ваша же власть. Или свое не смердит?
Не вірно поставленне питання-відразу приведе до поганої відповіді 1 Чи міг Кучма краще - міг 2 Чи міг Кучма гірше - міг 3 Чи хтось міг краще від Кучми - так 4 Чи винуватий Кучма в тому що цього хтось не вибрали - частково ,але в рази менше ніж виборці.
От і виходить Чи треба було закривати шахти - треба А чи всидів би Кучма другий термін якби пішов шляхом Течер ? Чи треба виводити ЧФ РФ з Криму - треба А чи не пішов би Крим в РФ за флотом? Чи треба було здавати атомну зброю? А якби якась боєголовка вибухнула бо не пройшла регламентний огляд бо в нас грошей на це не було? Чи треба було зупинити Коломойського ? але тоді б не було Привату?
Кравчук краще зміг? -Ні. Ющенко? - Ні, повне розчарування. Порошенко? - Ні, повне розчарування в квадраті. Янукович? - Тут навіть нема з ким порівнювати. Зеленський? - Ще не зрозуміло, ні те ні се, будем бачити папізже.
Що зміг Садовий? - 0 Що зміг Чорновіл? - Тишина.
Будівельник, про що мова? Ти хочеш порівняти себе із своєю ідеальною копією у ваккумі?
freeze написав:Какой мало умный написал Зеленскому комментарий насчёт выборов в Беларуси. Куча демагогии. Что хотел Зеленский этим добиться ? Почему нельзя обойтись без нравоучений и молча зажевать свой утренний бутерброд ? Это всё-таки большая политика. Даже Петя в 2015 году поздравил соседа. Сейчас год високосный, можно и не поздравлять, но можно и обойтись без комментариев.
Главное, не забывайте, что вы за него активно топили, вы за него голосовали Вы призывали тех, кто проголосовал за Порошенко, извинится. Ну это на фоне эйфории от Бубочки
А ведь вас предупреждали, вам объясняли
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Lady_N написав:Давайте дивитися ширше. Що кримінального він зробив? Гроші камазами не вивозив, землю не продавав (і не віддавав), підприємництво розвинув, економіка зростала. Хіба не патріот
Дивлячись, як на це все подивитись.
1. В нормальний час не розвивав українську їдею, бо сам по духу москаль. 2. Дав народу пряник у вигляді упрощенкі, в той самий час самі лакомі шматки держвласності пішли під кучмомафію чи розпилились. 3. Сидів на двух стулях, пиляючи дешевий газ. Замість того, щоб проводити радикальні реформи і йти в Європу. 4. Не порешав з расейським ЧФ, не вишвирнувши його в Новоросійськ, поки Расея бухала.
Він багато чого зробив для себе і сім"ї, і мало для держави і нації. Але це моя думка, і можете сміло її не розділяти
Можеш назвати ліпшого чим Кучма?
Чорновол. Але його спочатку наші батьки-совки прокатили, а потім завалили, щоб нікуди не ліз.
Не вірно поставленне питання-відразу приведе до поганої відповіді 1 Чи міг Кучма краще - міг 2 Чи міг Кучма гірше - міг 3 Чи хтось міг краще від Кучми - так 4 Чи винуватий Кучма в тому що цього хтось не вибрали - частково ,але в рази менше ніж виборці. От і виходить Чи треба було закривати шахти - треба А чи всидів би Кучма другий термін якби пішов шляхом Течер ? Чи треба виводити ЧФ РФ з Криму - треба А чи не пішов би Крим в РФ за флотом? Чи треба було здавати атомну зброю? А якби якась боєголовка вибухнула бо не пройшла регламентний огляд бо в нас грошей на це не було? Чи треба було зупинити Коломойського ? але тоді б не було Привату?
Кравчук краще зміг? -Ні. Ющенко? - Ні, повне розчарування. Порошенко? - Ні, повне розчарування в квадраті. Янукович? - Тут навіть нема з ким порівнювати. Зеленський? - Ще не зрозуміло, ні те ні се, будем бачити папізже. Що зміг Садовий? - 0 Що зміг Чорновіл? - Тишина. Будівельник, про що мова? Ти хочеш порівняти себе із своєю ідеальною копією у ваккумі?
Як тільки в людини ум заходить за разум - вона відразу генерує море нісенітниць 1 Кожен з перечислених щось зробив 2 Кожен з перечислених щось не зробив 3 Мухи можуть тільки гадити. 4 Зробити все так ,щоб одночасно влаштовувало всіх - не змогло жодне божество яким сьогодні поклоняються люди.