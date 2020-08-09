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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6475647664776478
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:35

  pesikot написав:Иран отказался выплачивать компенсацию за сбитый самолет МАУ
По словам главы Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, самолет не был застрахован в иранских страховых компаниях, передает Reuters

Ну сбили, ну с кем не бывает, но это не страховой случай.

Напоминает многие украинские страховые компании :)


А була б в нас ядрена ракета, так би з нами не базарили....
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:43

Ось як треба тексти готувати

Партия "Европейская солидарность" в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, уполномоченных это делать. В партии считают, что сейчас существенно возрастает угроза для суверенитета и территориальной целостности Беларуси, ведь, как неоднократно уже говорилось, "российский агрессор бьет тогда, когда соседняя страна является наиболее ослабленной и уязвимой".
"Сейчас крайне важно не допустить ситуации, при которой для Минска единственно возможным путем осталось бы оказаться в объятиях Москвы, планы которой относительно будущего белорусского народа более чем очевидны. Призываем международное сообщество оставаться бдительным относительно возможных агрессивных действий Кремля и быть готовым дать им должный отпор. Украина исходит из принципов неоспоримого уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь. Верим в весомые перспективы отношений партнерства и добрососедства между Украиной и Беларусью", – заявили в "ЕС".
https://politics.segodnya.ua/politics/v ... 69373.html
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