Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Партия "Европейская солидарность" в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, уполномоченных это делать. В партии считают, что сейчас существенно возрастает угроза для суверенитета и территориальной целостности Беларуси, ведь, как неоднократно уже говорилось, "российский агрессор бьет тогда, когда соседняя страна является наиболее ослабленной и уязвимой". "Сейчас крайне важно не допустить ситуации, при которой для Минска единственно возможным путем осталось бы оказаться в объятиях Москвы, планы которой относительно будущего белорусского народа более чем очевидны. Призываем международное сообщество оставаться бдительным относительно возможных агрессивных действий Кремля и быть готовым дать им должный отпор. Украина исходит из принципов неоспоримого уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь. Верим в весомые перспективы отношений партнерства и добрососедства между Украиной и Беларусью", – заявили в "ЕС". https://politics.segodnya.ua/politics/v ... 69373.html