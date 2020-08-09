Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Партия "Европейская солидарность" в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, уполномоченных это делать. В партии считают, что сейчас существенно возрастает угроза для суверенитета и территориальной целостности Беларуси, ведь, как неоднократно уже говорилось, "российский агрессор бьет тогда, когда соседняя страна является наиболее ослабленной и уязвимой". "Сейчас крайне важно не допустить ситуации, при которой для Минска единственно возможным путем осталось бы оказаться в объятиях Москвы, планы которой относительно будущего белорусского народа более чем очевидны. Призываем международное сообщество оставаться бдительным относительно возможных агрессивных действий Кремля и быть готовым дать им должный отпор. Украина исходит из принципов неоспоримого уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь. Верим в весомые перспективы отношений партнерства и добрососедства между Украиной и Беларусью", – заявили в "ЕС". https://politics.segodnya.ua/politics/v ... 69373.html
vano80 написав:Что вы за ним полтора года бегаете, все не можете успокоиться.
Если бы все за ним бегали, то этот фигурант двадцати уголовок сам давно был бы в бегах, или сидел, как-минимум под круглосуточным домашним арестом. Когда его там в последний раз на допрос вызывали
vano80 написав:Ваша же власть. Или свое не смердит?
Спорохоботилась эта власть. Так что не переживай за своего идола и ко, ничего им не будет, если только сами самым нахальным образом не дадут о себе знать. Вон Жвания неоднократно хотел Бенедиктовой признания-показания дать. А той пофиг.
freeze написав:Какой мало умный написал Зеленскому комментарий насчёт выборов в Беларуси. Куча демагогии. Что хотел Зеленский этим добиться ? Почему нельзя обойтись без нравоучений и молча зажевать свой утренний бутерброд ? Это всё-таки большая политика. Даже Петя в 2015 году поздравил соседа. Сейчас год високосный, можно и не поздравлять, но можно и обойтись без комментариев.
Камент Зеленского сгенерировала нейросеть, из "самокатного комбо" и "слайдов Шмыгаля".
"Вийшло таке. - Най буде"
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Эта мадам по уровню жизненного опыта и понимания жизни и экономики гораздо хуже Зеленского. Мы тут уже проголосовали по принципу лишь бы не Петя, теперь можно по-доброму всем советовать повторить наш опыт )))
Тоже не понял, почему беларусы проголовали за неё. Выбрали какую-то домохозяйку, "лишь бы не Бацька"?
Это ещё похлеще чем у нас. У нас хоть артист. Имеет хоть какой-то опыт управления коллективом, и импровизации (хоть и сортирной), умеет вливать в уши публике то, что она хочет.
А эта домохозяйка чем их заинтересовала?
Предлагаю на следующих выборах переплюнуть бульбашей, и выбрать Клитину
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Спорохоботилась ли? Может вообще берега потеряла? Замглавы офиса президента - убийца героев Майдана, шнурок Януковича. Глава офиса в центре Киева открыто продает государственные должности и является агентом ФСБ, государства, которое ведет против нас войну. Самого президента жена прогнала из дома за аморалку - шпилит свою подчиненную на зеленом казенном сукне в самом высоком кабинете государства. Не власть, а мерзость и бл*дство. Маруся Зверобой и Федина размышляют об этой власти в правильном направлении.
Спорохоботилась ли? Может вообще берега потеряла? Замглавы офиса президента - убийца героев Майдана, шнурок Януковича. Глава офиса в центре Киева открыто продает государственные должности и является агентом ФСБ, государства, которое ведет против нас войну. Самого президента жена прогнала из дома за аморалку - шпилит свою подчиненную на зеленом казенном сукне в самом высоком кабинете государства. Не власть, а мерзость и бл*дство. Маруся Зверобой и Федина размышляют об этой власти в правильном направлении.
Как показывает история, практически все презы у нас плохо кончают. Пара не досидела до конца своего срока, еще пара еле-еле просидела на президентском горшке не без поддержки своих влиятельных западных протеже, и еще один кончил майданом. Может лучше будет вообще упразднить эту президентскую должность со всеми ее институтами, администрацией или офисом. У нас есть Рада, которая принимает законы, есть правительство, которое их исполняет и есть судебный орган власти или суды. А президент для чего 300 чел в Раде с переизбранием каждые 2 года. Этого срока достаточно, чтобы избранные не на#пывали своих избирателей, а недовольство людей не выливалось в майданы. Президентская должность в Украине - это Любi друзi, Cемья, свинарчуки
Востаннє редагувалось Аlександр в Пон 10 сер, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Спорохоботилась ли? Может вообще берега потеряла? Замглавы офиса президента - убийца героев Майдана, шнурок Януковича. Глава офиса в центре Киева открыто продает государственные должности и является агентом ФСБ, государства, которое ведет против нас войну. Самого президента жена прогнала из дома за аморалку - шпилит свою подчиненную на зеленом казенном сукне в самом высоком кабинете государства. Не власть, а мерзость и бл*дство. Маруся Зверобой и Федина размышляют об этой власти в правильном направлении.
Как показывает история, практически все презы у нас плохо кончают. Пара не досидела до конца своего срока, еще пара еле-еле просидела на президентском горшке не без поддержки своих влиятельных западных протеже, и еще один кончил майданом. Может лучше будет вообще упразднить эту президентскую должность со всеми ее институтами, администрацией или офисом. У нас есть Рада, которая принимает законы, есть правительство, которое их исполняет и есть судебный орган власти или суды. А президент для чего 300 чел в Раде с переизбранием каждые 2 года. Этого срока достаточно, чтобы избранные не на#пывали своих избирателей, а недовольство людей не выливалось в майданы.
100 процентов правы. Все президенты у нас начинают достаточно быстро буреть и берега терять. Единственный способ избавить население от этих ребят, конституционно убрать эту должность в урну.
""Колоритные татуированные парни в первых рядах протестующих в Минске это не ультра-правые, а ультра левые - АНТИФА белорусская и российская. Ядро их из числа старых фанатов МТЗ-РИПО. Был такой футбольный клуб раньше в Минске, вокруг которого сформировалось движение боевых Антифа. Были самыми сильными левыми во всей восточной Европе. Антифа Питера и Москвы ездили к ним, чтобы драться за них с правыми из околофутбола Белоруссии. Сейчас это движение стало модным и возродилось. Только не против правых, а против Лукашенко."(с)"