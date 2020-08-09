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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6475647664776478
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:35

  pesikot написав:Иран отказался выплачивать компенсацию за сбитый самолет МАУ
По словам главы Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, самолет не был застрахован в иранских страховых компаниях, передает Reuters

Ну сбили, ну с кем не бывает, но это не страховой случай.

Напоминает многие украинские страховые компании :)


А була б в нас ядрена ракета, так би з нами не базарили....
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:43

Ось як треба тексти готувати

Партия "Европейская солидарность" в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, уполномоченных это делать. В партии считают, что сейчас существенно возрастает угроза для суверенитета и территориальной целостности Беларуси, ведь, как неоднократно уже говорилось, "российский агрессор бьет тогда, когда соседняя страна является наиболее ослабленной и уязвимой".
"Сейчас крайне важно не допустить ситуации, при которой для Минска единственно возможным путем осталось бы оказаться в объятиях Москвы, планы которой относительно будущего белорусского народа более чем очевидны. Призываем международное сообщество оставаться бдительным относительно возможных агрессивных действий Кремля и быть готовым дать им должный отпор. Украина исходит из принципов неоспоримого уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь. Верим в весомые перспективы отношений партнерства и добрососедства между Украиной и Беларусью", – заявили в "ЕС".
https://politics.segodnya.ua/politics/v ... 69373.html
fler
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:42

  vano80 написав:Мне интересно чем порошенко тебе так не угодил.

Это лишь самый минимум, если брать только конкретно личное
Не знаю, как тебе, может привык, но мне очень не приятно, когда самым наглым образов лезут в мой карман, при этом затыкая рот (золотые порохоботские времена темников и цензуры на финансах).
  vano80 написав:Что вы за ним полтора года бегаете, все не можете успокоиться.

Если бы все за ним бегали, то этот фигурант двадцати уголовок сам давно был бы в бегах, или сидел, как-минимум под круглосуточным домашним арестом. Когда его там в последний раз на допрос вызывали :roll:
  vano80 написав:Ваша же власть. Или свое не смердит?

Спорохоботилась эта власть.
Так что не переживай за своего идола и ко, ничего им не будет, если только сами самым нахальным образом не дадут о себе знать. Вон Жвания неоднократно хотел Бенедиктовой признания-показания дать. А той пофиг.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:47

  freeze написав:Какой мало умный написал Зеленскому комментарий насчёт выборов в Беларуси.
Куча демагогии. Что хотел Зеленский этим добиться ?
Почему нельзя обойтись без нравоучений и молча зажевать свой утренний бутерброд ?
Это всё-таки большая политика.
Даже Петя в 2015 году поздравил соседа. Сейчас год високосный, можно и не поздравлять, но можно и обойтись без комментариев.

Камент Зеленского сгенерировала нейросеть, из "самокатного комбо" и "слайдов Шмыгаля".

"Вийшло таке.
- Най буде"
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:56

  freeze написав:
  yanyura написав:Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?


Эта мадам по уровню жизненного опыта и понимания жизни и экономики гораздо хуже Зеленского.
Мы тут уже проголосовали по принципу лишь бы не Петя, теперь можно по-доброму всем советовать повторить наш опыт )))

Тоже не понял, почему беларусы проголовали за неё.
Выбрали какую-то домохозяйку, "лишь бы не Бацька"?

Это ещё похлеще чем у нас. У нас хоть артист. Имеет хоть какой-то опыт управления коллективом, и импровизации (хоть и сортирной), умеет вливать в уши публике то, что она хочет.

А эта домохозяйка чем их заинтересовала?

Предлагаю на следующих выборах переплюнуть бульбашей, и выбрать Клитину :D
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:57

  Аlександр написав:Спорохоботилась эта власть.


Спорохоботилась ли? :roll:
Может вообще берега потеряла? :roll:
Замглавы офиса президента - убийца героев Майдана, шнурок Януковича. Глава офиса в центре Киева открыто продает государственные должности и является агентом ФСБ, государства, которое ведет против нас войну.
Самого президента жена прогнала из дома за аморалку - шпилит свою подчиненную на зеленом казенном сукне в самом высоком кабинете государства.
Не власть, а мерзость и бл*дство. :?
Маруся Зверобой и Федина размышляют об этой власти в правильном направлении. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:16

  Libo написав:
  Аlександр написав:Спорохоботилась эта власть.

Спорохоботилась ли?
Может вообще берега потеряла? :roll:
Замглавы офиса президента - убийца героев Майдана, шнурок Януковича. Глава офиса в центре Киева открыто продает государственные должности и является агентом ФСБ, государства, которое ведет против нас войну.
Самого президента жена прогнала из дома за аморалку - шпилит свою подчиненную на зеленом казенном сукне в самом высоком кабинете государства.
Не власть, а мерзость и бл*дство. :?
Маруся Зверобой и Федина размышляют об этой власти в правильном направлении. :lol:

Как показывает история, практически все презы у нас плохо кончают.
Пара не досидела до конца своего срока, еще пара еле-еле просидела на президентском горшке не без поддержки своих влиятельных западных протеже, и еще один кончил майданом.
Может лучше будет вообще упразднить эту президентскую должность со всеми ее институтами, администрацией или офисом.
У нас есть Рада, которая принимает законы, есть правительство, которое их исполняет и есть судебный орган власти или суды. А президент для чего :roll:
300 чел в Раде с переизбранием каждые 2 года. Этого срока достаточно, чтобы избранные не на#пывали своих избирателей, а недовольство людей не выливалось в майданы.
Президентская должность в Украине - это Любi друзi, Cемья, свинарчуки :!:
Востаннє редагувалось Аlександр в Пон 10 сер, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:24

Re: Політичні дискусії

Аlександр написав:
  Libo написав:
  Аlександр написав:Спорохоботилась эта власть.

Спорохоботилась ли? :roll:
Может вообще берега потеряла? :roll:
Замглавы офиса президента - убийца героев Майдана, шнурок Януковича. Глава офиса в центре Киева открыто продает государственные должности и является агентом ФСБ, государства, которое ведет против нас войну.
Самого президента жена прогнала из дома за аморалку - шпилит свою подчиненную на зеленом казенном сукне в самом высоком кабинете государства.
Не власть, а мерзость и бл*дство. :?
Маруся Зверобой и Федина размышляют об этой власти в правильном направлении.

Как показывает история, практически все презы у нас плохо кончают.
Пара не досидела до конца своего срока, еще пара еле-еле просидела на президентском горшке не без поддержки своих влиятельных западных протеже, и еще один кончил майданом.
Может лучше будет вообще упразднить эту президентскую должность со всеми ее институтами, администрацией или офисом.
У нас есть Рада, которая принимает законы, есть правительство, которое их исполняет и есть судебный орган власти или суды. А президент для чего :roll:
300 чел в Раде с переизбранием каждые 2 года. Этого срока достаточно, чтобы избранные не на#пывали своих избирателей, а недовольство людей не выливалось в майданы.


100 процентов правы.
Все президенты у нас начинают достаточно быстро буреть и берега терять.
Единственный способ избавить население от этих ребят, конституционно убрать эту должность в урну.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:26

Похоже, что зумеры с селфи-палками проигрывают олд-скулу с резиновыми дубинками.
Это про РБ

Похоже на "протесты" на РФ, где все строем ходят в автозаки. И в общем-то власти на*рать на эти "перформансы". "Чем бы дети не тешились"
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:30

Re: Політичні дискусії

""Колоритные татуированные парни в первых рядах протестующих в Минске это не ультра-правые, а ультра левые - АНТИФА белорусская и российская. Ядро их из числа старых фанатов МТЗ-РИПО. Был такой футбольный клуб раньше в Минске, вокруг которого сформировалось движение боевых Антифа. Были самыми сильными левыми во всей восточной Европе. Антифа Питера и Москвы ездили к ним, чтобы драться за них с правыми из околофутбола Белоруссии. Сейчас это движение стало модным и возродилось. Только не против правых, а против Лукашенко."(с)"
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