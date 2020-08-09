Додано: Пон 10 сер, 2020 20:42

vano80 написав: Мне интересно чем порошенко тебе так не угодил. Мне интересно чем порошенко тебе так не угодил.

vano80 написав: Что вы за ним полтора года бегаете, все не можете успокоиться. Что вы за ним полтора года бегаете, все не можете успокоиться.

vano80 написав: Ваша же власть. Или свое не смердит? Ваша же власть. Или свое не смердит?

Не знаю, как тебе, может привык, но мне очень не приятно, когда самым наглым образов лезут в мой карман, при этом затыкая рот (золотые порохоботские времена темников и цензуры на финансах).Если бы все за ним бегали, то этот фигурант двадцати уголовок сам давно был бы в бегах, или сидел, как-минимум под круглосуточным домашним арестом. Когда его там в последний раз на допрос вызывалиСпорохоботилась эта власть.Так что не переживай за своего идола и ко, ничего им не будет, если только сами самым нахальным образом не дадут о себе знать. Вон Жвания неоднократно хотел Бенедиктовой признания-показания дать. А той пофиг.