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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 сер, 2020 21:45
Вкладчик1234 написав: freeze написав: yanyura написав:
Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?
Эта мадам по уровню жизненного опыта и понимания жизни и экономики гораздо хуже Зеленского.
Мы тут уже проголосовали по принципу лишь бы не Петя, теперь можно по-доброму всем советовать повторить наш опыт
)))
Тоже не понял, почему беларусы проголовали за неё
.
Выбрали какую-то домохозяйку, "лишь бы не Бацька"?
Кто-то для смены власти решшил повторить наш опыт там. Провели информационную кампанию в соцсетях (как у нас), кандидата выбрали похлеще нашего, чтоб действующему даже в голову не пришло снять с выборов. Политтехнология сработала - народ проголосовал, но дальше что-то пошло не так
. У нас голоса считали иначе.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 21:47
freeze написав:
""Колоритные татуированные парни в первых рядах протестующих в Минске это не ультра-правые, а ультра левые - АНТИФА белорусская и российская.
Сейчас майданы - самый писк. А как известно, СШАмоли законодатель мод
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Додано: Пон 10 сер, 2020 23:06
Вкладчик1234 написав:
Тоже не понял, почему беларусы проголовали за неё.
Выбрали какую-то домохозяйку, "лишь бы не Бацька"?
Они за нее не проголосовали.
Проголосовали 10% долбодятлов
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Додано: Пон 10 сер, 2020 23:08
Libo написав:
Спорохоботилась ли?
Может вообще берега потеряла?
Замглавы офиса президента - убийца героев Майдана, шнурок Януковича. Глава офиса в центре Киева открыто продает государственные должности и является агентом ФСБ, государства, которое ведет против нас войну.
Самого президента жена прогнала из дома за аморалку - шпилит свою подчиненную на зеленом казенном сукне в самом высоком кабинете государства.
Не власть, а мерзость и бл*дство.
Маруся Зверобой и Федина размышляют об этой власти в правильном направлении.
Ты обкурился?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 23:10
Ну шо подпиндосники, в очередь поздравлять нового президента Белоруси
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Додано: Пон 10 сер, 2020 23:11
freeze написав:
""Колоритные татуированные парни в первых рядах протестующих в Минске это не ультра-правые, а ультра левые - АНТИФА белорусская и российская. Ядро их из числа старых фанатов МТЗ-РИПО. Был такой футбольный клуб раньше в Минске, вокруг которого сформировалось движение боевых Антифа.
У нас попервах в числе майданящих тоже и левые были. Например, во Львове "Автономный опир", занимавший несколько этажей захваченной ОДА. Со временем правые стали полностью доминировать, а левые тихонько слились.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 23:12
«Мы задержали организаторов, которые прятались, по зауголью бегали, около трех тысяч. Из них почти половина в Минске. Обкуренных, пьяных много, с наркотиками. Ужас», — поделился глава государства.
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