Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Эта мадам по уровню жизненного опыта и понимания жизни и экономики гораздо хуже Зеленского. Мы тут уже проголосовали по принципу лишь бы не Петя, теперь можно по-доброму всем советовать повторить наш опыт )))
Тоже не понял, почему беларусы проголовали за неё. Выбрали какую-то домохозяйку, "лишь бы не Бацька"?
Кто-то для смены власти решшил повторить наш опыт там. Провели информационную кампанию в соцсетях (как у нас), кандидата выбрали похлеще нашего, чтоб действующему даже в голову не пришло снять с выборов. Политтехнология сработала - народ проголосовал, но дальше что-то пошло не так . У нас голоса считали иначе.
Libo написав:Спорохоботилась ли? Может вообще берега потеряла? Замглавы офиса президента - убийца героев Майдана, шнурок Януковича. Глава офиса в центре Киева открыто продает государственные должности и является агентом ФСБ, государства, которое ведет против нас войну. Самого президента жена прогнала из дома за аморалку - шпилит свою подчиненную на зеленом казенном сукне в самом высоком кабинете государства. Не власть, а мерзость и бл*дство. Маруся Зверобой и Федина размышляют об этой власти в правильном направлении.
Ты обкурился?
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
freeze написав:""Колоритные татуированные парни в первых рядах протестующих в Минске это не ультра-правые, а ультра левые - АНТИФА белорусская и российская. Ядро их из числа старых фанатов МТЗ-РИПО. Был такой футбольный клуб раньше в Минске, вокруг которого сформировалось движение боевых Антифа.
У нас попервах в числе майданящих тоже и левые были. Например, во Львове "Автономный опир", занимавший несколько этажей захваченной ОДА. Со временем правые стали полностью доминировать, а левые тихонько слились.
Что происходило 20 февраля 2014 года Дата премьеры: 11 авг. 2020 г. Правда Давида Жвании
После этого заявления под угрозой уничтожения окажутся несколько человек, которые сейчас находятся в Украине. Вся ответственность за их жизни находятся теперь в руках президента Украины и руководителях соответствующих силовых структур. В случае смерти хотя бы одного из этих людей убийцами становитесь вы.
Я еще раз обращаюсь сейчас к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой. Я готов дать показания на себя и на всех своих подельников, вызывайте меня на допрос.
Не молчите, не делайте вид, что ничего не происходит. Потому что если вы покрываете преступников, то Вы тоже совершаете преступление.
Адвокатское объединение AVER LEX Уважаемый Давид Важаевич!
В связи с отсутствием реакции на Ваши заявления со стороны Офиса Генерального прокурора и других официальных органов Украины, просим связаться с Адвокатским объединением AVER LEX и лично адвокатом Виталием Сердюком для дальнейшего использования Ваших показаний в официальной работе Объединения в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
"Революция" в РБ напоминает какой-то "день пива", или драки футбольных фанатов в день матчей в каком-то райцентре. Всё выглядит очень натянуто. Режиссёры пытаются спровоцировать конфликт, но не особо получается. Нет у них Парасюка и Бубенчика. Да и прочих палубиёв, пашинских, и куля-в-лоб. Хотя, может припасли "на потом"
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте