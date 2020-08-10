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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6477647864796480>
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:45

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  yanyura написав:Желаете Беларуси Зеленского № 2 ?


Эта мадам по уровню жизненного опыта и понимания жизни и экономики гораздо хуже Зеленского.
Мы тут уже проголосовали по принципу лишь бы не Петя, теперь можно по-доброму всем советовать повторить наш опыт )))

Тоже не понял, почему беларусы проголовали за неё.
Выбрали какую-то домохозяйку, "лишь бы не Бацька"?


Кто-то для смены власти решшил повторить наш опыт там. Провели информационную кампанию в соцсетях (как у нас), кандидата выбрали похлеще нашего, чтоб действующему даже в голову не пришло снять с выборов. Политтехнология сработала - народ проголосовал, но дальше что-то пошло не так :wink: . У нас голоса считали иначе.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:47

  freeze написав:""Колоритные татуированные парни в первых рядах протестующих в Минске это не ультра-правые, а ультра левые - АНТИФА белорусская и российская.

Сейчас майданы - самый писк. А как известно, СШАмоли законодатель мод 8)
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:06

  Вкладчик1234 написав:Тоже не понял, почему беларусы проголовали за неё.
Выбрали какую-то домохозяйку, "лишь бы не Бацька"?

Они за нее не проголосовали.
Проголосовали 10% долбодятлов
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:08

  Libo написав:Спорохоботилась ли? :roll:
Может вообще берега потеряла? :roll:
Замглавы офиса президента - убийца героев Майдана, шнурок Януковича. Глава офиса в центре Киева открыто продает государственные должности и является агентом ФСБ, государства, которое ведет против нас войну.
Самого президента жена прогнала из дома за аморалку - шпилит свою подчиненную на зеленом казенном сукне в самом высоком кабинете государства.
Не власть, а мерзость и бл*дство. :?
Маруся Зверобой и Федина размышляют об этой власти в правильном направлении. :lol:

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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:10

Re: Політичні дискусії

Ну шо подпиндосники, в очередь поздравлять нового президента Белоруси :D
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:11

  freeze написав:""Колоритные татуированные парни в первых рядах протестующих в Минске это не ультра-правые, а ультра левые - АНТИФА белорусская и российская. Ядро их из числа старых фанатов МТЗ-РИПО. Был такой футбольный клуб раньше в Минске, вокруг которого сформировалось движение боевых Антифа.

У нас попервах в числе майданящих тоже и левые были. Например, во Львове "Автономный опир", занимавший несколько этажей захваченной ОДА. Со временем правые стали полностью доминировать, а левые тихонько слились.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:12

Re: Політичні дискусії

«Мы задержали организаторов, которые прятались, по зауголью бегали, около трех тысяч. Из них почти половина в Минске. Обкуренных, пьяных много, с наркотиками. Ужас», — поделился глава государства.
:D
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:37

Что происходило 20 февраля 2014 года
Дата премьеры: 11 авг. 2020 г.
Правда Давида Жвании

После этого заявления под угрозой уничтожения окажутся несколько человек, которые сейчас находятся в Украине. Вся ответственность за их жизни находятся теперь в руках президента Украины и руководителях соответствующих силовых структур. В случае смерти хотя бы одного из этих людей убийцами становитесь вы.

Я еще раз обращаюсь сейчас к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой. Я готов дать показания на себя и на всех своих подельников, вызывайте меня на допрос.

Не молчите, не делайте вид, что ничего не происходит. Потому что если вы покрываете преступников, то Вы тоже совершаете преступление.

https://www.youtube.com/watch?v=UG66cKu309o

Последний коммент:
Адвокатское объединение AVER LEX
Уважаемый Давид Важаевич!

В связи с отсутствием реакции на Ваши заявления со стороны Офиса Генерального прокурора и других официальных органов Украины, просим связаться с Адвокатским объединением AVER LEX и лично адвокатом Виталием Сердюком для дальнейшего использования Ваших показаний в официальной работе Объединения в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Контакты для связи: ...
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:38

"Революция" в РБ напоминает какой-то "день пива", или драки футбольных фанатов в день матчей в каком-то райцентре.
Всё выглядит очень натянуто. Режиссёры пытаются спровоцировать конфликт, но не особо получается. Нет у них Парасюка и Бубенчика. Да и прочих палубиёв, пашинских, и куля-в-лоб. Хотя, может припасли "на потом"
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:43

Но бенефициары "революции" тоже "так просто" сдаваться не собираются. Пока участники стараются максимально израсходовать силы противника и хаотично бегают по полю :)
Украина - богатая страна!
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