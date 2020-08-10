Додано: Пон 10 сер, 2020 23:38

"Революция" в РБ напоминает какой-то "день пива", или драки футбольных фанатов в день матчей в каком-то райцентре.

Всё выглядит очень натянуто. Режиссёры пытаются спровоцировать конфликт, но не особо получается. Нет у них Парасюка и Бубенчика. Да и прочих палубиёв, пашинских, и куля-в-лоб. Хотя, может припасли "на потом"

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