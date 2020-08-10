Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 сер, 2020 23:55
Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.
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Tegularius
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Додано: Пон 10 сер, 2020 23:58
В Бейруте всё серьезнее. В связи с чем уже сильно сомневаюсь, что взрыв был несчастным случаем.
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Tegularius
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Додано: Пон 10 сер, 2020 23:59
Tegularius написав:
Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.
Лукашенко просто понимает что за этим стоит Путин и что ему грозит если к власти придут марионетки Кремля
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 11 сер, 2020 00:00
Tegularius написав:
В Бейруте всё серьезнее. В связи с чем уже сильно сомневаюсь, что взрыв был несчастным случаем.
Диверсия Кремля?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 11 сер, 2020 00:01
Tegularius написав:
Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.
"Слухи": он консультируется с китайцами
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Вів 11 сер, 2020 00:02
Вкладчик1234 написав: Tegularius написав:
Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.
"Слухи": он консультируется с китайцами
Это очеевидно. Китай не может себе позволить потерять это звено Шелкового пути.
Tegularius
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Додано: Вів 11 сер, 2020 00:09
В Беларуси сообщили о погибшем в ходе протестов Корреспондент.net, Сегодня, 04:22 В сети появилось видео наезда автозака на человека в Минске, который в результате травм погиб. В результате протестов в Беларуси - первый погибший. Им оказался молодой человек. Видео момента наезда на него автозака появилось в сети. Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщает NEXTA Live. Как сообщает СМИ, имя погибшего - Евгений Заичкин. "По предварительной информации, молодой человек погиб", - сообщает издание. https://korrespondent.net/world/4261419 ... -protestov Би-би-си СМИ сообщали о гибели одного из протестующих, Евгения Заичкина, после того, как на него наехал милицейский автозак. Би-би-си удалось связаться с его родными - они сообщили, что Заичкин жив. https://www.bbc.com/russian/features-53726186 TUT.BY Фото, на котором Евгений Заичкин лежит на траве, облетело СМИ. В интернете его семье уже высказывали соболезнования, а парня называли первой жертвой митинга. Он действительно пострадал вчера, а сейчас уже дома. Ему наложили четыре шва на губу и диагностировали ЧМТ. https://twitter.com/tutby/status/1292820678606049280
yanyura
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yanyura Почитывал вчера и сегодня новости из Беларуси и пришел к выводу, что упомянутые вами tut.by и nexta - 2 помойки-кальки с наших майдановских медиа hromadske и espreso.tv. Абсолютно те же методы - разжечь ненависть к силовикам и создать иллюзию страха власти перед протестующими. Ну и инвентарь тот же - оперативные короткие сообщения без факт-чека, которые служат источниками материалов для всех других медиа, публикующих фейки с дисклеймером "СМИ сообщают..."
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