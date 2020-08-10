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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6477647864796480
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:55

Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:58

В Бейруте всё серьезнее. В связи с чем уже сильно сомневаюсь, что взрыв был несчастным случаем.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:59

  Tegularius написав:Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.

Лукашенко просто понимает что за этим стоит Путин и что ему грозит если к власти придут марионетки Кремля
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 00:00

  Tegularius написав:В Бейруте всё серьезнее. В связи с чем уже сильно сомневаюсь, что взрыв был несчастным случаем.

Диверсия Кремля?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 00:01

  Tegularius написав:Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.

"Слухи": он консультируется с китайцами
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 00:02

  Вкладчик1234 написав:
  Tegularius написав:Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.

"Слухи": он консультируется с китайцами

Это очеевидно. Китай не может себе позволить потерять это звено Шелкового пути.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 00:09

И еще о журнализдах.

В Беларуси сообщили о погибшем в ходе протестов
Корреспондент.net, Сегодня, 04:22

В сети появилось видео наезда автозака на человека в Минске, который в результате травм погиб.

В результате протестов в Беларуси - первый погибший. Им оказался молодой человек. Видео момента наезда на него автозака появилось в сети. Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщает NEXTA Live.

Как сообщает СМИ, имя погибшего - Евгений Заичкин.

"По предварительной информации, молодой человек погиб", - сообщает издание.

https://korrespondent.net/world/4261419 ... -protestov
Би-би-си

СМИ сообщали о гибели одного из протестующих, Евгения Заичкина, после того, как на него наехал милицейский автозак. Би-би-си удалось связаться с его родными - они сообщили, что Заичкин жив.

https://www.bbc.com/russian/features-53726186

TUT.BY

Фото, на котором Евгений Заичкин лежит на траве, облетело СМИ. В интернете его семье уже высказывали соболезнования, а парня называли первой жертвой митинга. Он действительно пострадал вчера, а сейчас уже дома. Ему наложили четыре шва на губу и диагностировали ЧМТ.

https://twitter.com/tutby/status/1292820678606049280
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 00:22

yanyura

Почитывал вчера и сегодня новости из Беларуси и пришел к выводу, что упомянутые вами tut.by и nexta - 2 помойки-кальки с наших майдановских медиа hromadske и espreso.tv. Абсолютно те же методы - разжечь ненависть к силовикам и создать иллюзию страха власти перед протестующими. Ну и инвентарь тот же - оперативные короткие сообщения без факт-чека, которые служат источниками материалов для всех других медиа, публикующих фейки с дисклеймером "СМИ сообщают..."
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 00:55

  zРадио написав:yanyura

Почитывал вчера и сегодня новости из Беларуси и пришел к выводу, что упомянутые вами tut.by и nexta - 2 помойки-кальки с наших майдановских медиа hromadske и espreso.tv. Абсолютно те же методы - разжечь ненависть к силовикам и создать иллюзию страха власти перед протестующими. Ну и инвентарь тот же - оперативные короткие сообщения без факт-чека, которые служат источниками материалов для всех других медиа, публикующих фейки с дисклеймером "СМИ сообщают..."

Если бы я приводил цитаты не с tut.by, а, к примеру, вот такое с tvr.by - https://www.tvr.by/news/obshchestvo/cht ... _gorodakh/, меня известные вам форумчане тут же обвинили бы в том, что я распространяю ложь с пролукашенковского канала, "вывсеврете!" и что Тихановская прекрасный политолог-экономист-талантливый менеджер, которая став Президентом Беларуси "догонит и перегонит Америку", и что "баррикады" были такие, что для их разборки пришлось вызывать специализированный саперный полк, и что человек действительно погиб.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 01:00

  yanyura написав:
  zРадио написав:yanyura

Почитывал вчера и сегодня новости из Беларуси и пришел к выводу, что упомянутые вами tut.by и nexta - 2 помойки-кальки с наших майдановских медиа hromadske и espreso.tv. Абсолютно те же методы - разжечь ненависть к силовикам и создать иллюзию страха власти перед протестующими. Ну и инвентарь тот же - оперативные короткие сообщения без факт-чека, которые служат источниками материалов для всех других медиа, публикующих фейки с дисклеймером "СМИ сообщают..."

Если бы я приводил цитаты не с tut.by, а, к примеру, вот такое с tvr.by - https://www.tvr.by/news/obshchestvo/cht ... _gorodakh/, меня известные вам форумчане тут же обвинили бы в том, что я распространяю ложь с пролукашенковского канала, "вывсеврете!" и что Тихановская прекрасный политолог-экономист-талантливый менеджер, которая став Президентом Беларуси "догонит и перегонит Америку", и что "баррикады" были такие, что для их разборки пришлось вызывать специализированный саперный полк, и что человек действительно погиб.

BBC только верить оказывается можно.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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