Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Фото, на котором Евгений Заичкин лежит на траве, облетело СМИ. В интернете его семье уже высказывали соболезнования, а парня называли первой жертвой митинга. Он действительно пострадал вчера, а сейчас уже дома. Ему наложили четыре шва на губу и диагностировали ЧМТ.
Почитывал вчера и сегодня новости из Беларуси и пришел к выводу, что упомянутые вами tut.by и nexta - 2 помойки-кальки с наших майдановских медиа hromadske и espreso.tv. Абсолютно те же методы - разжечь ненависть к силовикам и создать иллюзию страха власти перед протестующими. Ну и инвентарь тот же - оперативные короткие сообщения без факт-чека, которые служат источниками материалов для всех других медиа, публикующих фейки с дисклеймером "СМИ сообщают..."
Почитывал вчера и сегодня новости из Беларуси и пришел к выводу, что упомянутые вами tut.by и nexta - 2 помойки-кальки с наших майдановских медиа hromadske и espreso.tv. Абсолютно те же методы - разжечь ненависть к силовикам и создать иллюзию страха власти перед протестующими. Ну и инвентарь тот же - оперативные короткие сообщения без факт-чека, которые служат источниками материалов для всех других медиа, публикующих фейки с дисклеймером "СМИ сообщают..."
Если бы я приводил цитаты не с tut.by, а, к примеру, вот такое с tvr.by - https://www.tvr.by/news/obshchestvo/cht ... _gorodakh/, меня известные вам форумчане тут же обвинили бы в том, что я распространяю ложь с пролукашенковского канала, "вывсеврете!" и что Тихановская прекрасный политолог-экономист-талантливый менеджер, которая став Президентом Беларуси "догонит и перегонит Америку", и что "баррикады" были такие, что для их разборки пришлось вызывать специализированный саперный полк, и что человек действительно погиб.
Почитывал вчера и сегодня новости из Беларуси и пришел к выводу, что упомянутые вами tut.by и nexta - 2 помойки-кальки с наших майдановских медиа hromadske и espreso.tv. Абсолютно те же методы - разжечь ненависть к силовикам и создать иллюзию страха власти перед протестующими. Ну и инвентарь тот же - оперативные короткие сообщения без факт-чека, которые служат источниками материалов для всех других медиа, публикующих фейки с дисклеймером "СМИ сообщают..."
Если бы я приводил цитаты не с tut.by, а, к примеру, вот такое с tvr.by - https://www.tvr.by/news/obshchestvo/cht ... _gorodakh/, меня известные вам форумчане тут же обвинили бы в том, что я распространяю ложь с пролукашенковского канала, "вывсеврете!" и что Тихановская прекрасный политолог-экономист-талантливый менеджер, которая став Президентом Беларуси "догонит и перегонит Америку", и что "баррикады" были такие, что для их разборки пришлось вызывать специализированный саперный полк, и что человек действительно погиб.
BBC только верить оказывается можно.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД