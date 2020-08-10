смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 сер, 2020 07:04
смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....
Додано: Вів 11 сер, 2020 07:53
Re: Політичні дискусії
Там действительно непонятно что происходит.
Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске.
Жириновский наезжает на Лукашенко.
Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам.
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