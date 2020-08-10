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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6478647964806481
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 07:04

смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 07:53

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....


Там действительно непонятно что происходит.
Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске.
Жириновский наезжает на Лукашенко.
Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам.
freeze
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