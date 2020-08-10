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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6478647964806481
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 07:04

смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 07:53

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....


Там действительно непонятно что происходит.
Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске.
Жириновский наезжает на Лукашенко.
Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 08:36

  freeze написав:
19yuriy91 написав:смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....


Там действительно непонятно что происходит.
Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске.
Жириновский наезжает на Лукашенко.
Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам.


это так, согласен...
дурдом, где , далеко, не всегда понятна роль участников и их настоящие намерения. а о более-менее конечном результате и разговора нет.
но ведь сам лука и привёл к такой ситуации.
получается замкнутый круг. майдан-плохо, горе правители - плохо.
наверно тут, какой-то свой путь, хотя и путём это не назовёшь.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:10

Интересно, что сама Тихановская на протестные митинги не ходит, резких заявлений не делает, написала заявление с просьбой пересчитать голоса на ряде участков.
Выглядит как очередное подконтрольное новое лицо.
Да и медиа-общение её сильно напоминает нашу ситуацию с Зеленским год назад - Штаб Тихановской заявил, в штабе Тихановской сказали )))

А Телеграмм выявился действительно неубиваемым нигде. Путин бился с запретом, обламался, наши последний год бьются с Телеграммом, то прикрыть хотят, то под контроль взять, то дискредитировать намеренными фейками, но даже деанонимизировать основные телеграмм-каналы не смогли. Так и белорусское КГБ ничего не может сделать против Телеграмма. Получается убить Телеграмм можно только отключив интернет полностью. Паша Дуров конечно намутил )))
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:14

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:
19yuriy91 написав:смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....


Там действительно непонятно что происходит.
Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске.
Жириновский наезжает на Лукашенко.
Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам.


это так, согласен...
дурдом, где , далеко, не всегда понятна роль участников и их настоящие намерения. а о более-менее конечном результате и разговора нет.
но ведь сам лука и привёл к такой ситуации.
получается замкнутый круг. майдан-плохо, горе правители - плохо.
наверно тут, какой-то свой путь, хотя и путём это не назовёшь.


Можно болеть за обе команды. Пожелаем им удачи! :)
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:27

  freeze написав:Интересно, что сама Тихановская на протестные митинги не ходит, резких заявлений не делает, написала заявление с просьбой пересчитать голоса на ряде участков.
Выглядит как очередное подконтрольное новое лицо.
Да и медиа-общение её сильно напоминает нашу ситуацию с Зеленским год назад - Штаб Тихановской заявил, в штабе Тихановской сказали )))

А Телеграмм выявился действительно неубиваемым нигде. Путин бился с запретом, обламался, наши последний год бьются с Телеграммом, то прикрыть хотят, то под контроль взять, то дискредитировать намеренными фейками, но даже деанонимизировать основные телеграмм-каналы не смогли. Так и белорусское КГБ ничего не может сделать против Телеграмма. Получается убить Телеграмм можно только отключив интернет полностью. Паша Дуров конечно намутил )))


и я ж к чему, что это не какое-то белоруское ноу-хау, а как один вариант.
наподобие нашего. да и в раше мутняк какой-то.
придумали себе "прекрасная расия будущего" ....

вот достаточно любопытная передача
https://www.youtube.com/watch?v=K9oAq2ACDQE

больше про рашу, но аналогии проследить можно
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:44

а это уже белорусское ноу-хау
вместо коктейлей молотова - автомобили

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Чергове авто знову летить у силовиків

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