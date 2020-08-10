смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 сер, 2020 07:04
смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....
Додано: Вів 11 сер, 2020 07:53
Re: Політичні дискусії
Там действительно непонятно что происходит.
Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске.
Жириновский наезжает на Лукашенко.
Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам.
Додано: Вів 11 сер, 2020 08:36
это так, согласен...
дурдом, где , далеко, не всегда понятна роль участников и их настоящие намерения. а о более-менее конечном результате и разговора нет.
но ведь сам лука и привёл к такой ситуации.
получается замкнутый круг. майдан-плохо, горе правители - плохо.
наверно тут, какой-то свой путь, хотя и путём это не назовёшь.
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:10
Интересно, что сама Тихановская на протестные митинги не ходит, резких заявлений не делает, написала заявление с просьбой пересчитать голоса на ряде участков.
Выглядит как очередное подконтрольное новое лицо.
Да и медиа-общение её сильно напоминает нашу ситуацию с Зеленским год назад - Штаб Тихановской заявил, в штабе Тихановской сказали )))
А Телеграмм выявился действительно неубиваемым нигде. Путин бился с запретом, обламался, наши последний год бьются с Телеграммом, то прикрыть хотят, то под контроль взять, то дискредитировать намеренными фейками, но даже деанонимизировать основные телеграмм-каналы не смогли. Так и белорусское КГБ ничего не может сделать против Телеграмма. Получается убить Телеграмм можно только отключив интернет полностью. Паша Дуров конечно намутил )))
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:14
Можно болеть за обе команды. Пожелаем им удачи!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:27
и я ж к чему, что это не какое-то белоруское ноу-хау, а как один вариант.
наподобие нашего. да и в раше мутняк какой-то.
придумали себе "прекрасная расия будущего" ....
вот достаточно любопытная передача
больше про рашу, но аналогии проследить можно
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:44
а это уже белорусское ноу-хау
вместо коктейлей молотова - автомобили
Zhenya Slivko
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