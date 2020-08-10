Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6478647964806481 Додано: Вів 11 сер, 2020 07:04 смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно

на дворе 2020год.... 19yuriy91 Повідомлень: 2957 З нами з: 15.09.12 Подякував: 255 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 07:53 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно

на дворе 2020год....



Там действительно непонятно что происходит.

Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске.

Жириновский наезжает на Лукашенко.

Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам. Там действительно непонятно что происходит.Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске.Жириновский наезжает на Лукашенко.Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам. freeze 4 Повідомлень: 17933 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4343 раз. Подякували: 7037 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 08:36 freeze написав: 19yuriy91 написав: смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно

на дворе 2020год....



Там действительно непонятно что происходит.

Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске.

Жириновский наезжает на Лукашенко.

Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам. Там действительно непонятно что происходит.Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске.Жириновский наезжает на Лукашенко.Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам.



это так, согласен...

дурдом, где , далеко, не всегда понятна роль участников и их настоящие намерения. а о более-менее конечном результате и разговора нет.

но ведь сам лука и привёл к такой ситуации.

получается замкнутый круг. майдан-плохо, горе правители - плохо.

наверно тут, какой-то свой путь, хотя и путём это не назовёшь. это так, согласен...дурдом, где , далеко, не всегда понятна роль участников и их настоящие намерения. а о более-менее конечном результате и разговора нет.но ведь сам лука и привёл к такой ситуации.получается замкнутый круг. майдан-плохо, горе правители - плохо.наверно тут, какой-то свой путь, хотя и путём это не назовёшь. 19yuriy91 Повідомлень: 2957 З нами з: 15.09.12 Подякував: 255 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 09:10 Интересно, что сама Тихановская на протестные митинги не ходит, резких заявлений не делает, написала заявление с просьбой пересчитать голоса на ряде участков.

Выглядит как очередное подконтрольное новое лицо.

Да и медиа-общение её сильно напоминает нашу ситуацию с Зеленским год назад - Штаб Тихановской заявил, в штабе Тихановской сказали )))



А Телеграмм выявился действительно неубиваемым нигде. Путин бился с запретом, обламался, наши последний год бьются с Телеграммом, то прикрыть хотят, то под контроль взять, то дискредитировать намеренными фейками, но даже деанонимизировать основные телеграмм-каналы не смогли. Так и белорусское КГБ ничего не может сделать против Телеграмма. Получается убить Телеграмм можно только отключив интернет полностью. Паша Дуров конечно намутил ))) freeze 4 Повідомлень: 17933 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4343 раз. Подякували: 7037 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 09:14 19yuriy91 написав: freeze написав: 19yuriy91 написав: смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно

на дворе 2020год....



Там действительно непонятно что происходит.

Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске.

Жириновский наезжает на Лукашенко.

Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам. Там действительно непонятно что происходит.Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске.Жириновский наезжает на Лукашенко.Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам.



это так, согласен...

дурдом, где , далеко, не всегда понятна роль участников и их настоящие намерения. а о более-менее конечном результате и разговора нет.

но ведь сам лука и привёл к такой ситуации.

получается замкнутый круг. майдан-плохо, горе правители - плохо.

наверно тут, какой-то свой путь, хотя и путём это не назовёшь. это так, согласен...дурдом, где , далеко, не всегда понятна роль участников и их настоящие намерения. а о более-менее конечном результате и разговора нет.но ведь сам лука и привёл к такой ситуации.наверно тут, какой-то свой путь, хотя и путём это не назовёшь.



Можно болеть за обе команды. Пожелаем им удачи! Можно болеть за обе команды. Пожелаем им удачи! Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12183 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7064 раз. Подякували: 3226 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 09:27 freeze написав: Интересно, что сама Тихановская на протестные митинги не ходит, резких заявлений не делает, написала заявление с просьбой пересчитать голоса на ряде участков.

Выглядит как очередное подконтрольное новое лицо.

Да и медиа-общение её сильно напоминает нашу ситуацию с Зеленским год назад - Штаб Тихановской заявил, в штабе Тихановской сказали )))



А Телеграмм выявился действительно неубиваемым нигде. Путин бился с запретом, обламался, наши последний год бьются с Телеграммом, то прикрыть хотят, то под контроль взять, то дискредитировать намеренными фейками, но даже деанонимизировать основные телеграмм-каналы не смогли. Так и белорусское КГБ ничего не может сделать против Телеграмма. Получается убить Телеграмм можно только отключив интернет полностью. Паша Дуров конечно намутил ))) Интересно, что сама Тихановская на протестные митинги не ходит, резких заявлений не делает, написала заявление с просьбой пересчитать голоса на ряде участков.Выглядит как очередное подконтрольное новое лицо.Да и медиа-общение её сильно напоминает нашу ситуацию с Зеленским год назад - Штаб Тихановской заявил, в штабе Тихановской сказали )))А Телеграмм выявился действительно неубиваемым нигде. Путин бился с запретом, обламался, наши последний год бьются с Телеграммом, то прикрыть хотят, то под контроль взять, то дискредитировать намеренными фейками, но даже деанонимизировать основные телеграмм-каналы не смогли. Так и белорусское КГБ ничего не может сделать против Телеграмма. Получается убить Телеграмм можно только отключив интернет полностью. Паша Дуров конечно намутил )))



и я ж к чему, что это не какое-то белоруское ноу-хау, а как один вариант.

наподобие нашего. да и в раше мутняк какой-то.

придумали себе "прекрасная расия будущего" ....



вот достаточно любопытная передача

https://www.youtube.com/watch?v=K9oAq2ACDQE



больше про рашу, но аналогии проследить можно и я ж к чему, что это не какое-то белоруское ноу-хау, а как один вариант.наподобие нашего. да и в раше мутняк какой-то.придумали себе "прекрасная расия будущего" ....вот достаточно любопытная передачабольше про рашу, но аналогии проследить можно 19yuriy91 Повідомлень: 2957 З нами з: 15.09.12 Подякував: 255 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 09:44

вместо коктейлей молотова - автомобили



Zhenya Slivko

7 ч. ·

Мінськ!

Чергове авто знову летить у силовиків



https://www.facebook.com/zhenya.slivko а это уже белорусское ноу-хаувместо коктейлей молотова - автомобилиZhenya Slivko7 ч. ·Мінськ!Чергове авто знову летить у силовиків 19yuriy91 Повідомлень: 2957 З нами з: 15.09.12 Подякував: 255 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6478647964806481 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор