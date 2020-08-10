Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно на дворе 2020год....
Там действительно непонятно что происходит. Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске. Жириновский наезжает на Лукашенко. Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам.
19yuriy91 написав:смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно на дворе 2020год....
Там действительно непонятно что происходит. Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске. Жириновский наезжает на Лукашенко. Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам.
это так, согласен... дурдом, где , далеко, не всегда понятна роль участников и их настоящие намерения. а о более-менее конечном результате и разговора нет. но ведь сам лука и привёл к такой ситуации. получается замкнутый круг. майдан-плохо, горе правители - плохо. наверно тут, какой-то свой путь, хотя и путём это не назовёшь.
Интересно, что сама Тихановская на протестные митинги не ходит, резких заявлений не делает, написала заявление с просьбой пересчитать голоса на ряде участков. Выглядит как очередное подконтрольное новое лицо. Да и медиа-общение её сильно напоминает нашу ситуацию с Зеленским год назад - Штаб Тихановской заявил, в штабе Тихановской сказали )))
А Телеграмм выявился действительно неубиваемым нигде. Путин бился с запретом, обламался, наши последний год бьются с Телеграммом, то прикрыть хотят, то под контроль взять, то дискредитировать намеренными фейками, но даже деанонимизировать основные телеграмм-каналы не смогли. Так и белорусское КГБ ничего не может сделать против Телеграмма. Получается убить Телеграмм можно только отключив интернет полностью. Паша Дуров конечно намутил )))
19yuriy91 написав:смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно на дворе 2020год....
Там действительно непонятно что происходит. Официозные российские СМИ с некоторой теплотой повествуют о происходящих событиях в Минске. Жириновский наезжает на Лукашенко. Да и у нас СМИ, подконтрольные Левочкину, тоже с теплой тональностью к протестам.
это так, согласен... дурдом, где , далеко, не всегда понятна роль участников и их настоящие намерения. а о более-менее конечном результате и разговора нет. но ведь сам лука и привёл к такой ситуации. получается замкнутый круг. майдан-плохо, горе правители - плохо. наверно тут, какой-то свой путь, хотя и путём это не назовёшь.
Можно болеть за обе команды. Пожелаем им удачи!
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freeze написав:Интересно, что сама Тихановская на протестные митинги не ходит, резких заявлений не делает, написала заявление с просьбой пересчитать голоса на ряде участков. Выглядит как очередное подконтрольное новое лицо. Да и медиа-общение её сильно напоминает нашу ситуацию с Зеленским год назад - Штаб Тихановской заявил, в штабе Тихановской сказали )))
А Телеграмм выявился действительно неубиваемым нигде. Путин бился с запретом, обламался, наши последний год бьются с Телеграммом, то прикрыть хотят, то под контроль взять, то дискредитировать намеренными фейками, но даже деанонимизировать основные телеграмм-каналы не смогли. Так и белорусское КГБ ничего не может сделать против Телеграмма. Получается убить Телеграмм можно только отключив интернет полностью. Паша Дуров конечно намутил )))
и я ж к чему, что это не какое-то белоруское ноу-хау, а как один вариант. наподобие нашего. да и в раше мутняк какой-то. придумали себе "прекрасная расия будущего" ....
freeze написав:Интересно, что сама Тихановская на протестные митинги не ходит, резких заявлений не делает, написала заявление с просьбой пересчитать голоса на ряде участков. Выглядит как очередное подконтрольное новое лицо. Да и медиа-общение её сильно напоминает нашу ситуацию с Зеленским год назад - Штаб Тихановской заявил, в штабе Тихановской сказали )))
А Телеграмм выявился действительно неубиваемым нигде. Путин бился с запретом, обламался, наши последний год бьются с Телеграммом, то прикрыть хотят, то под контроль взять, то дискредитировать намеренными фейками, но даже деанонимизировать основные телеграмм-каналы не смогли. Так и белорусское КГБ ничего не может сделать против Телеграмма. Получается убить Телеграмм можно только отключив интернет полностью. Паша Дуров конечно намутил )))
и я ж к чему, что это не какое-то белоруское ноу-хау, а как один вариант. наподобие нашего. да и в раше мутняк какой-то. придумали себе "прекрасная расия будущего" ....
А можно просто не выдумывать. И почитать, что "Тихановская вынуждена была написать программу каких-то социальных и экономических перемен, изложить свое отношение к ним. Но имеет ли смысл это обсуждать, если фактически она идет как кандидат, который главной своей задачей видит приход к власти для того, чтобы в течение полугода провести свободные и демократические выборы?"
"По словам Тихановской, она пришла в политику не ради власти, а для восстановления справедливости: «Моя главная цель — провести настоящие честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов. Голосуя за меня, вы голосуете за восстановление вашего права выбирать власть, за новые и честные выборы»."
vano80 написав:Но имеет ли смысл это обсуждать, если фактически она идет как кандидат, который главной своей задачей видит приход к власти для того, чтобы в течение полугода провести свободные и демократические выборы?"
Это юридическая галиматья. Выборы в Беларуси назначает парламент, а не Президент. Или она хотела своим типа ленинским Декретом объявить выборы ?