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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6479648064816482
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:15

  freeze написав:
  vano80 написав:Но имеет ли смысл это обсуждать, если фактически она идет как кандидат, который главной своей задачей видит приход к власти для того, чтобы в течение полугода провести свободные и демократические выборы?"
Это юридическая галиматья. Выборы в Беларуси назначает парламент, а не Президент.
Или она хотела своим типа ленинским Декретом объявить выборы ?
Думаю що в них є Порядок призначення позачергових виборів в звязку з достроковим припиненням перебування на посаді Президента внаслідок...
поданої ним заяви про припинення
чи ще там якийсь випадок
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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