|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:15
freeze написав: vano80 написав:
Но имеет ли смысл это обсуждать, если фактически она идет как кандидат, который главной своей задачей видит приход к власти для того, чтобы в течение полугода провести свободные и демократические выборы?"
Это юридическая галиматья. Выборы в Беларуси назначает парламент, а не Президент.
Или она хотела своим типа ленинским Декретом объявить выборы ?
Думаю що в них є Порядок призначення позачергових виборів в звязку з достроковим припиненням перебування на посаді Президента внаслідок...
поданої ним заяви про припинення
чи ще там якийсь випадок
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23290
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 2387 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:27
Тихановская чухнув в Литву, запилила видос -
Извиняйте, я слабая женщина, я не думала, что такая фуйня заварится, я не ставила в известность свой штаб о своём отъезде, многие меня осудят, но ..
Говоря своими словами Че Гевары и Сальвадора Альенде не получилось из кандидата.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17955
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4343 раз.
- Подякували: 7039 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:39
freeze написав:
Тихановская чухнув в Литву, запилила видос -
Извиняйте, я слабая женщина, я не думала, что такая фуйня заварится, я не ставила в известность свой штаб о своём отъезде, многие меня осудят, но ..
Говоря своими словами Че Гевары и Сальвадора Альенде не получилось из кандидата.
Во-во. А должна была сгореть в огне революции. А иначе не считово.
Поскучнев, вата переключает на другой канал...
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1858
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:41
vano80 написав: freeze написав:
Тихановская чухнув в Литву, запилила видос -
Извиняйте, я слабая женщина, я не думала, что такая фуйня заварится, я не ставила в известность свой штаб о своём отъезде, многие меня осудят, но ..
Говоря своими словами Че Гевары и Сальвадора Альенде не получилось из кандидата.
Во-во. А должна была сгореть в огне революции. А иначе не считово.
Поскучнев, вата переключает на другой канал...
Подстава. Засланный казачок, специально отобранный кандидат, глупенькая, слабенькая, не очень смелая, думаю, был серьезный кастинг то ли от Бацьки, то ли от Путина, имхо.
Нормальных пассионариев отодвинули задолго до выборов.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17955
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4343 раз.
- Подякували: 7039 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:46
Топовый пранк
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12190
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7066 раз.
- Подякували: 3228 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:51
Вкладчик1234 написав:
Топовый пранк
Что двойник ? )))) Вован или Лексус ?
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17955
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4343 раз.
- Подякували: 7039 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:53
freeze написав: vano80 написав: freeze написав:
Тихановская чухнув в Литву, запилила видос -
Извиняйте, я слабая женщина, я не думала, что такая фуйня заварится, я не ставила в известность свой штаб о своём отъезде, многие меня осудят, но ..
Говоря своими словами Че Гевары и Сальвадора Альенде не получилось из кандидата.
Во-во. А должна была сгореть в огне революции. А иначе не считово.
Поскучнев, вата переключает на другой канал...
Подстава. Засланный казачок, специально отобранный кандидат, глупенькая, слабенькая, не очень смелая, думаю, был серьезный кастинг то ли от Бацьки, то ли от Путина, имхо.
Нормальных пассионариев отодвинули задолго до выборов.
И что? Люди то вышли. Это такой выпуск пара, в котором противники луки еще больше объеденятся?
Заодно, проверка на форуме любителей "стабильности"
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1858
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:55
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
Топовый пранк
Что двойник ? )))) Вован или Лексус ?
Нет, я имел ввиду, что развели и беларусов, и "зевак" по сторонам. Многие реально купились на то, что в РБ появилась конкуренция Бацьке
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12190
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7066 раз.
- Подякували: 3228 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:56
Впринципе эта домохозяйка и раньше особого участия не принимала. Так что шоу может продолжаться и вообще без неё. Посмотрим
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12190
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7066 раз.
- Подякували: 3228 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:57
vano80 написав:
Заодно, проверка на форуме любителей "стабильности"
Мы, любители перемен, тут уже раскачали в прошлом году )))
Теперь можно подарить весь срач и опыт сябрам.
Когда у других срач больше, чем у тебя в доме, кажется что у тебя в доме порядок. )))
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17955
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4343 раз.
- Подякували: 7039 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vladik
і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|