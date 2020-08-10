Додано: Вів 11 сер, 2020 11:59

Похоже, что лодку раскачивали какие-то зумеры-эмигранты, или репатрианты.

Типа наших "патриотов" в американскими паспортами.



Но делали это без согласования со "старшими братьями", поэтому получилось как-то не очень

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