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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6480648164826483
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:59

Похоже, что лодку раскачивали какие-то зумеры-эмигранты, или репатрианты.
Типа наших "патриотов" в американскими паспортами.

Но делали это без согласования со "старшими братьями", поэтому получилось как-то не очень
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:02

  freeze написав:
  vano80 написав:Заодно, проверка на форуме любителей "стабильности"


Мы, любители перемен, тут уже раскачали в прошлом году )))
Теперь можно подарить весь срач и опыт сябрам.
Когда у других срач больше, чем у тебя в доме, кажется что у тебя в доме порядок. )))


И что вы раскачали? Убрали с повестки столь ненавидимые "вера, армия, мова", оставили "набивай карман потолще"?
Так это и есть ваша стабильность.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:04

  Вкладчик1234 написав:Похоже, что лодку раскачивали какие-то зумеры-эмигранты, или репатрианты.
Типа наших "патриотов" в американскими паспортами.

Но делали это без согласования со "старшими братьями", поэтому получилось как-то не очень


Само собой.
Типичное рашкованство - люди сами ни на что не способны. Только госдеп за печеньки.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:04

  19yuriy91 написав:смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....


Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?

Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:09

  Вкладчик1234 написав:Впринципе эта домохозяйка и раньше особого участия не принимала. Так что шоу может продолжаться и вообще без неё. Посмотрим


Тут любители перемен качают Бацьку со всех сторон.

Качают организаторы цветных революций - соросята, тут главный подталкивающий рупор Радио Свобода, которые палит на Беларусь с утра до вечера, разжигая протесты.
С другой стороны - телеграмм-каналы полностью контролируются оппозицией, а крупнейший модерируется из Польши, он даже не анонимный, именно там призывы к коктейлям Молотова и мочить карателей, и фейковые видео.
С третьей стороны, уже почти уверен, что рассияне качают знатно, предполагают, что для наведения конституционного порядка Бацька обязательно обратиться к братьям.
С четвёртой стороны, просто постоянные бузотёры типа Антифа, футбольных ультрас всегда рады побузить смачно.


Шоколадного кабанчика у нас добивали также со всех сторон от соросят до любителей сериалов, от Шария до Национального корпуса.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:13

  yanyura написав:Если бы я приводил цитаты не с tut.by, а, к примеру, вот такое с tvr.by - https://www.tvr.by/news/obshchestvo/cht ... _gorodakh/, меня известные вам форумчане тут же обвинили бы в том, что я распространяю ложь с пролукашенковского канала, "вывсеврете!"


Прекрасно вас понимаю и поддерживаю :D
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:18

  vano80 написав:
  freeze написав:
  vano80 написав:Заодно, проверка на форуме любителей "стабильности"


Мы, любители перемен, тут уже раскачали в прошлом году )))
Теперь можно подарить весь срач и опыт сябрам.
Когда у других срач больше, чем у тебя в доме, кажется что у тебя в доме порядок. )))


И что вы раскачали? Убрали с повестки столь ненавидимые "вера, армия, мова", оставили "набивай карман потолще"?
Так это и есть ваша стабильность.


Проблема с причинно-следственными связями в голове ? )))
Стабильность это второй срок Пети, а перемены это Зеленский.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:23

  freeze написав:Тихановская чухнув в Литву, запилила видос -
Извиняйте, я слабая женщина, я не думала, что такая фуйня заварится, я не ставила в известность свой штаб о своём отъезде, многие меня осудят, но ..
Говоря своими словами Че Гевары и Сальвадора Альенде не получилось из кандидата.


Ниче себе сравнивать постсоветскую домохозяйку с такими китами как Че и Альенде.
Уних опыта разного,мужества-хоть отбавляй.А это понятно что,такая же случайность как наш 72 процентный.
Vladik
 
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