Похоже, что лодку раскачивали какие-то зумеры-эмигранты, или репатрианты.
Типа наших "патриотов" в американскими паспортами.
Но делали это без согласования со "старшими братьями", поэтому получилось как-то не очень
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:59
Похоже, что лодку раскачивали какие-то зумеры-эмигранты, или репатрианты.
Типа наших "патриотов" в американскими паспортами.
Но делали это без согласования со "старшими братьями", поэтому получилось как-то не очень
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:02
И что вы раскачали? Убрали с повестки столь ненавидимые "вера, армия, мова", оставили "набивай карман потолще"?
Так это и есть ваша стабильность.
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:04
Само собой.
Типичное рашкованство - люди сами ни на что не способны. Только госдеп за печеньки.
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:04
Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?
Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:09
Тут любители перемен качают Бацьку со всех сторон.
Качают организаторы цветных революций - соросята, тут главный подталкивающий рупор Радио Свобода, которые палит на Беларусь с утра до вечера, разжигая протесты.
С другой стороны - телеграмм-каналы полностью контролируются оппозицией, а крупнейший модерируется из Польши, он даже не анонимный, именно там призывы к коктейлям Молотова и мочить карателей, и фейковые видео.
С третьей стороны, уже почти уверен, что рассияне качают знатно, предполагают, что для наведения конституционного порядка Бацька обязательно обратиться к братьям.
С четвёртой стороны, просто постоянные бузотёры типа Антифа, футбольных ультрас всегда рады побузить смачно.
Шоколадного кабанчика у нас добивали также со всех сторон от соросят до любителей сериалов, от Шария до Национального корпуса.
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:13
Прекрасно вас понимаю и поддерживаю
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:18
Проблема с причинно-следственными связями в голове ? )))
Стабильность это второй срок Пети, а перемены это Зеленский.
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:23
Ниче себе сравнивать постсоветскую домохозяйку с такими китами как Че и Альенде.
Уних опыта разного,мужества-хоть отбавляй.А это понятно что,такая же случайность как наш 72 процентный.
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