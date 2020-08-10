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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6481648264836484 Додано: Вів 11 сер, 2020 13:20 zРадио написав: 19yuriy91 написав: смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно

на дворе 2020год.... смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточнона дворе 2020год....



Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?



Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой! Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!





Гы,так "усатый таракан" и был когда то последствием революции "сброда" коммунаров.

ну на определенном участке времени устаканивается все,и перетурбации тем кто жил при том спокойно,естественно,не нужны. Гы,так "усатый таракан" и был когда то последствием революции "сброда" коммунаров.ну на определенном участке времени устаканивается все,и перетурбации тем кто жил при том спокойно,естественно,не нужны. Vladik Повідомлень: 53 З нами з: 02.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 14:13 Re: площа — Сейчас все идем на площу Незалежнасцi i становимся в сцепки. Дадим отпор мусорам!

— А вы где?

— Я в Израиле. sal Повідомлень: 3903 З нами з: 25.03.16 Подякував: 795 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 14:28 zРадио написав: 19yuriy91 написав: смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно

на дворе 2020год.... смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточнона дворе 2020год....



Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?



Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой! Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!



Знаем, знаем ты "как никто другой" с радостью лежал бы под ФСБшной кликой во главе Украины, а если была бы возможность,то и вообще под Николашкой вторым! Знаем, знаем ты "как никто другой" с радостью лежал бы под ФСБшной кликой во главе Украины, а если была бы возможность,то и вообще под Николашкой вторым! komp 1 Повідомлень: 8264 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2292 раз. Подякували: 3358 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6481648264836484 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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