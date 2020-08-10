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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6481648264836484
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:20

  zРадио написав:
  19yuriy91 написав:смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....


Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?

Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!



Гы,так "усатый таракан" и был когда то последствием революции "сброда" коммунаров.
ну на определенном участке времени устаканивается все,и перетурбации тем кто жил при том спокойно,естественно,не нужны.
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:13

Re: площа

— Сейчас все идем на площу Незалежнасцi i становимся в сцепки. Дадим отпор мусорам!
— А вы где?
— Я в Израиле.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:28

  zРадио написав:
  19yuriy91 написав:смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....


Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?

Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!


Знаем, знаем ты "как никто другой" с радостью лежал бы под ФСБшной кликой во главе Украины, а если была бы возможность,то и вообще под Николашкой вторым!
komp
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  #<1 ... 6481648264836484
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