RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6482648364846485>
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:20

  zРадио написав:
  19yuriy91 написав:смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....


Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?

Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!



Гы,так "усатый таракан" и был когда то последствием революции "сброда" коммунаров.
ну на определенном участке времени устаканивается все,и перетурбации тем кто жил при том спокойно,естественно,не нужны.
Vladik
 
Повідомлень: 56
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:13

Re: площа

— Сейчас все идем на площу Незалежнасцi i становимся в сцепки. Дадим отпор мусорам!
— А вы где?
— Я в Израиле.
sal
 
Повідомлень: 3903
З нами з: 25.03.16
Подякував: 795 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:28

  zРадио написав:
  19yuriy91 написав:смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно
на дворе 2020год....


Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?

Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!


Знаем, знаем ты "как никто другой" с радостью лежал бы под ФСБшной кликой во главе Украины, а если была бы возможность,то и вообще под Николашкой вторым!
komp
1
 
Повідомлень: 8266
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2293 раз.
Подякували: 3358 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:29

Используются те же заготовки, что и на нашем майдане:
1. Звіряче побиття
2. Небесна сотня заменена на "небесну 1" со стихийными акциями "вшанування". В США кстати тоже парочка blm-щиков пытались покататься на капоте грузовика - но там "сакральной жертвы" не получилось, и остановились только на Флойде
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12193
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7067 раз.
Подякували: 3228 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:33

Вот сейчас увидел, приблизительно как я и говорил:

#Слухи #КейсБатько #Раскладка
Наш источник сообщает, что Лукашенко будут сливать. Запад дал отмашку. Тихановская уехала в Литву для консультаций и прокачки себя. Лукашенко сейчас будет закрывать страну.
Вчерашний ночной вброс про русский спецназ в Минске сделали специально. Ведь западные лоббисты понимают, что, изгнав Лукашенко они не получают Беларусь полностью, а их кандидат проигрывает пророссийскому. Следовательно, надо «демонизировать» Россию, алгоритм чем-то схож на наш в 2014 году.
Можно считать, что начался второй этап предвыборной гонки в Беларуси. Только теперь участники не Тихановская и Лукашенко, а условно пророссийский кандидат и прозападный.

https://t.me/legitimniy/4869
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12193
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7067 раз.
Подякували: 3228 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:40

  sal написав:— Сейчас все идем на площу Незалежнасцi i становимся в сцепки. Дадим отпор мусорам!
— А вы где?
— Я в Израиле.


Намек что опять революцию как и 1917 год евреи мутят..Ну да,есть за ними такое.
при "батюшке русском царе"-никаких образований,никаких административных должностей-вот революция бланка-ленина,устроенная Германией на свою погибель..Немцы сто раз пожалели что отправили бланка с группой в имперскую расию..
у самих противоречия те же ограничения для юдов при относительной либертии,и вот результат приход Гитлера рефлексирующего художника,но очень хорошо рефлексиющего на толпу..и многие сгорели в том котле.
Лично бы не хотел быть антисемитом,расистом .
но хотел бы сказать что расы должны сохранять свою идентичность.Прорывы возможны на смешение,если большая любовь или необитаемый остров.Все остальные случки должны быть запрещены и подвергнуты жестокой деструкции :)
Vladik
 
Повідомлень: 56
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:44

  freeze написав:Проблема с причинно-следственными связями в голове ? )))
Стабильность это второй срок Пети, а перемены это Зеленский.


Чего ж вы так против перемен в минске? Перемены не в ту сторону видать :mrgreen:
А петя хоть как то болото тут рашкованское разворошил, какая уж тут стабильность. :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:44

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1522
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:47

  Vladik написав:
  sal написав:— Сейчас все идем на площу Незалежнасцi i становимся в сцепки. Дадим отпор мусорам!
— А вы где?
— Я в Израиле.


Намек что опять революцию как и 1917 год евреи мутят..Ну да,есть за ними такое.
при "батюшке русском царе"-никаких образований,никаких административных должностей-вот революция бланка-ленина,устроенная Германией на свою погибель..Немцы сто раз пожалели что отправили бланка с группой в имперскую расию..
у самих противоречия те же ограничения для юдов при относительной либертии,и вот результат приход Гитлера рефлексирующего художника,но очень хорошо рефлексиющего на толпу..и многие сгорели в том котле.
Лично бы не хотел быть антисемитом,расистом .
но хотел бы сказать что расы должны сохранять свою идентичность.Прорывы возможны на смешение,если большая любовь или необитаемый остров.Все остальные случки должны быть запрещены и подвергнуты жестокой деструкции :)


Да-да, "Я не антисемит, у меня даже друг еврей есть" :mrgreen:
Откуда у вас это вылазит в 21 веке? Сидите в современном цифровом мире, который создавали разные расы, вероисповедания и сексуальные направленности. И все равно бубните про деструкцию :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:02

  change_pm написав:Дивлячись, як на це все подивитись.

1. В нормальний час не розвивав українську їдею, бо сам по духу москаль.
2. Дав народу пряник у вигляді упрощенкі, в той самий час самі лакомі шматки держвласності пішли під кучмомафію чи розпилились.
3. Сидів на двух стулях, пиляючи дешевий газ. Замість того, щоб проводити радикальні реформи і йти в Європу.
4. Не порешав з расейським ЧФ, не вишвирнувши його в Новоросійськ, поки Расея бухала.

Він багато чого зробив для себе і сім"ї, і мало для держави і нації. Але це моя думка, і можете сміло її не розділяти :)

Все вірно.
Але потрібно перелічити і його плюси. В першу чергу Кучму потрібно порівнювати з його "колегами" в "братських" країнах: Лукашенко, Путін, Назарбаєв. Тому:
1. Не скотився в диктатуру. Величезне досягнення насправді.
2. Більш-менш вирішив економічні питання, хоча був в гіршій ситуації ніж Росія-Казахстан(у них нафта/газ) і Білорусії(яку Росія спонсорувала по-повній).
3. Не зарубав українську ідею, мову. Як це зробив наприклад Лука.
4. Не зачистив все на політичній арені. Зокрема "виростив" Ющенка. Не знаю як в Казахстані, але в Білорусії все зачищене. Немає там реально хороших кандидатів в президенти.

Загалом Кучма був більш-менш нормальний президент(на той час). Потрібно враховувати що українське суспільство було тоді не готове до "радикальних" президентів. Подивіться на вибори в Верховну Раду - більшість там завжди складати комуністи.
Так, багато можливостей він втратив. Але ні Росія, ні Білорусь чомусь також свої можливостей не використали. Можливо проблема в одному і тому ж - наших завищених очікуваннях від президента.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2303
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6482648364846485>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Renee і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (700)
11.08.2020 15:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.