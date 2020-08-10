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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6482648364846485> Додано: Вів 11 сер, 2020 13:20 zРадио написав: 19yuriy91 написав: смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно

на дворе 2020год.... смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточнона дворе 2020год....



Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?



Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой! Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!





Гы,так "усатый таракан" и был когда то последствием революции "сброда" коммунаров.

ну на определенном участке времени устаканивается все,и перетурбации тем кто жил при том спокойно,естественно,не нужны. Гы,так "усатый таракан" и был когда то последствием революции "сброда" коммунаров.ну на определенном участке времени устаканивается все,и перетурбации тем кто жил при том спокойно,естественно,не нужны. Vladik Повідомлень: 56 З нами з: 02.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 14:13 Re: площа — Сейчас все идем на площу Незалежнасцi i становимся в сцепки. Дадим отпор мусорам!

— А вы где?

— Я в Израиле. sal Повідомлень: 3903 З нами з: 25.03.16 Подякував: 795 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 14:28 zРадио написав: 19yuriy91 написав: смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно

на дворе 2020год.... смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточнона дворе 2020год....



Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?



Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой! Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!



Знаем, знаем ты "как никто другой" с радостью лежал бы под ФСБшной кликой во главе Украины, а если была бы возможность,то и вообще под Николашкой вторым! Знаем, знаем ты "как никто другой" с радостью лежал бы под ФСБшной кликой во главе Украины, а если была бы возможность,то и вообще под Николашкой вторым! komp 1 Повідомлень: 8266 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2293 раз. Подякували: 3358 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 14:29 Используются те же заготовки, что и на нашем майдане:

1. Звіряче побиття

2. Небесна сотня заменена на "небесну 1" со стихийными акциями "вшанування". В США кстати тоже парочка blm-щиков пытались покататься на капоте грузовика - но там "сакральной жертвы" не получилось, и остановились только на Флойде Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12193 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7067 раз. Подякували: 3228 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 14:33



#Слухи #КейсБатько #Раскладка

Наш источник сообщает, что Лукашенко будут сливать. Запад дал отмашку. Тихановская уехала в Литву для консультаций и прокачки себя. Лукашенко сейчас будет закрывать страну.

Вчерашний ночной вброс про русский спецназ в Минске сделали специально. Ведь западные лоббисты понимают, что, изгнав Лукашенко они не получают Беларусь полностью, а их кандидат проигрывает пророссийскому. Следовательно, надо «демонизировать» Россию, алгоритм чем-то схож на наш в 2014 году.

Можно считать, что начался второй этап предвыборной гонки в Беларуси. Только теперь участники не Тихановская и Лукашенко, а условно пророссийский кандидат и прозападный.

https://t.me/legitimniy/4869 Вот сейчас увидел, приблизительно как я и говорил: Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12193 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7067 раз. Подякували: 3228 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 14:40 sal написав: — Сейчас все идем на площу Незалежнасцi i становимся в сцепки. Дадим отпор мусорам!

— А вы где?

— Я в Израиле. — Сейчас все идем на площу Незалежнасцi i становимся в сцепки. Дадим отпор мусорам!— А вы где?— Я в Израиле.



Намек что опять революцию как и 1917 год евреи мутят..Ну да,есть за ними такое.

при "батюшке русском царе"-никаких образований,никаких административных должностей-вот революция бланка-ленина,устроенная Германией на свою погибель..Немцы сто раз пожалели что отправили бланка с группой в имперскую расию..

у самих противоречия те же ограничения для юдов при относительной либертии,и вот результат приход Гитлера рефлексирующего художника,но очень хорошо рефлексиющего на толпу..и многие сгорели в том котле.

Лично бы не хотел быть антисемитом,расистом .

но хотел бы сказать что расы должны сохранять свою идентичность.Прорывы возможны на смешение,если большая любовь или необитаемый остров.Все остальные случки должны быть запрещены и подвергнуты жестокой деструкции Намек что опять революцию как и 1917 год евреи мутят..Ну да,есть за ними такое.при "батюшке русском царе"-никаких образований,никаких административных должностей-вот революция бланка-ленина,устроенная Германией на свою погибель..Немцы сто раз пожалели что отправили бланка с группой в имперскую расию..у самих противоречия те же ограничения для юдов при относительной либертии,и вот результат приход Гитлера рефлексирующего художника,но очень хорошо рефлексиющего на толпу..и многие сгорели в том котле.Лично бы не хотел быть антисемитом,расистом .но хотел бы сказать что расы должны сохранять свою идентичность.Прорывы возможны на смешение,если большая любовь или необитаемый остров.Все остальные случки должны быть запрещены и подвергнуты жестокой деструкции Vladik Повідомлень: 56 З нами з: 02.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 14:44 freeze написав: Проблема с причинно-следственными связями в голове ? )))

Стабильность это второй срок Пети, а перемены это Зеленский. Проблема с причинно-следственными связями в голове ? )))Стабильность это второй срок Пети, а перемены это Зеленский.



Чего ж вы так против перемен в минске? Перемены не в ту сторону видать

А петя хоть как то болото тут рашкованское разворошил, какая уж тут стабильность. Чего ж вы так против перемен в минске? Перемены не в ту сторону видатьА петя хоть как то болото тут рашкованское разворошил, какая уж тут стабильность. vano80 Повідомлень: 1860 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 14:44 Schmit

Повідомлень: 1522 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 14:47 Vladik написав: sal написав: — Сейчас все идем на площу Незалежнасцi i становимся в сцепки. Дадим отпор мусорам!

— А вы где?

— Я в Израиле. — Сейчас все идем на площу Незалежнасцi i становимся в сцепки. Дадим отпор мусорам!— А вы где?— Я в Израиле.



Намек что опять революцию как и 1917 год евреи мутят..Ну да,есть за ними такое.

при "батюшке русском царе"-никаких образований,никаких административных должностей-вот революция бланка-ленина,устроенная Германией на свою погибель..Немцы сто раз пожалели что отправили бланка с группой в имперскую расию..

у самих противоречия те же ограничения для юдов при относительной либертии,и вот результат приход Гитлера рефлексирующего художника,но очень хорошо рефлексиющего на толпу..и многие сгорели в том котле.

Лично бы не хотел быть антисемитом,расистом .

но хотел бы сказать что расы должны сохранять свою идентичность.Прорывы возможны на смешение,если большая любовь или необитаемый остров.Все остальные случки должны быть запрещены и подвергнуты жестокой деструкции Намек что опять революцию как и 1917 год евреи мутят..Ну да,есть за ними такое.при "батюшке русском царе"-никаких образований,никаких административных должностей-вот революция бланка-ленина,устроенная Германией на свою погибель..Немцы сто раз пожалели что отправили бланка с группой в имперскую расию..у самих противоречия те же ограничения для юдов при относительной либертии,и вот результат приход Гитлера рефлексирующего художника,но очень хорошо рефлексиющего на толпу..и многие сгорели в том котле.Лично бы не хотел быть антисемитом,расистом .но хотел бы сказать что расы должны сохранять свою идентичность.Прорывы возможны на смешение,если большая любовь или необитаемый остров.Все остальные случки должны быть запрещены и подвергнуты жестокой деструкции



Да-да, "Я не антисемит, у меня даже друг еврей есть"

Откуда у вас это вылазит в 21 веке? Сидите в современном цифровом мире, который создавали разные расы, вероисповедания и сексуальные направленности. И все равно бубните про деструкцию Да-да, "Я не антисемит, у меня даже друг еврей есть"Откуда у вас это вылазит в 21 веке? Сидите в современном цифровом мире, который создавали разные расы, вероисповедания и сексуальные направленности. И все равно бубните про деструкцию vano80 Повідомлень: 1860 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 15:02 change_pm написав: Дивлячись, як на це все подивитись.



1. В нормальний час не розвивав українську їдею, бо сам по духу москаль.

2. Дав народу пряник у вигляді упрощенкі, в той самий час самі лакомі шматки держвласності пішли під кучмомафію чи розпилились.

3. Сидів на двух стулях, пиляючи дешевий газ. Замість того, щоб проводити радикальні реформи і йти в Європу.

4. Не порешав з расейським ЧФ, не вишвирнувши його в Новоросійськ, поки Расея бухала.



Він багато чого зробив для себе і сім"ї, і мало для держави і нації. Але це моя думка, і можете сміло її не розділяти Дивлячись, як на це все подивитись.1. В нормальний час не розвивав українську їдею, бо сам по духу москаль.2. Дав народу пряник у вигляді упрощенкі, в той самий час самі лакомі шматки держвласності пішли під кучмомафію чи розпилились.3. Сидів на двух стулях, пиляючи дешевий газ. Замість того, щоб проводити радикальні реформи і йти в Європу.4. Не порешав з расейським ЧФ, не вишвирнувши його в Новоросійськ, поки Расея бухала.Він багато чого зробив для себе і сім"ї, і мало для держави і нації. Але це моя думка, і можете сміло її не розділяти

Все вірно.

Але потрібно перелічити і його плюси. В першу чергу Кучму потрібно порівнювати з його "колегами" в "братських" країнах: Лукашенко, Путін, Назарбаєв. Тому:

1. Не скотився в диктатуру. Величезне досягнення насправді.

2. Більш-менш вирішив економічні питання, хоча був в гіршій ситуації ніж Росія-Казахстан(у них нафта/газ) і Білорусії(яку Росія спонсорувала по-повній).

3. Не зарубав українську ідею, мову. Як це зробив наприклад Лука.

4. Не зачистив все на політичній арені. Зокрема "виростив" Ющенка. Не знаю як в Казахстані, але в Білорусії все зачищене. Немає там реально хороших кандидатів в президенти.



Загалом Кучма був більш-менш нормальний президент(на той час). Потрібно враховувати що українське суспільство було тоді не готове до "радикальних" президентів. Подивіться на вибори в Верховну Раду - більшість там завжди складати комуністи.

Так, багато можливостей він втратив. Але ні Росія, ні Білорусь чомусь також свої можливостей не використали. Можливо проблема в одному і тому ж - наших завищених очікуваннях від президента. Все вірно.Але потрібно перелічити і його плюси. В першу чергу Кучму потрібно порівнювати з його "колегами" в "братських" країнах: Лукашенко, Путін, Назарбаєв. Тому:1. Не скотився в диктатуру. Величезне досягнення насправді.2. Більш-менш вирішив економічні питання, хоча був в гіршій ситуації ніж Росія-Казахстан(у них нафта/газ) і Білорусії(яку Росія спонсорувала по-повній).3. Не зарубав українську ідею, мову. Як це зробив наприклад Лука.4. Не зачистив все на політичній арені. Зокрема "виростив" Ющенка. Не знаю як в Казахстані, але в Білорусії все зачищене. Немає там реально хороших кандидатів в президенти.Загалом Кучма був більш-менш нормальний президент(на той час). Потрібно враховувати що українське суспільство було тоді не готове до "радикальних" президентів. Подивіться на вибори в Верховну Раду - більшість там завжди складати комуністи.Так, багато можливостей він втратив. Але ні Росія, ні Білорусь чомусь також свої можливостей не використали. Можливо проблема в одному і тому ж - наших завищених очікуваннях від президента. andrijk777

Повідомлень: 2303 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6482648364846485> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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