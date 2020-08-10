Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно на дворе 2020год....
Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?
Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!
Гы,так "усатый таракан" и был когда то последствием революции "сброда" коммунаров. ну на определенном участке времени устаканивается все,и перетурбации тем кто жил при том спокойно,естественно,не нужны.
Используются те же заготовки, что и на нашем майдане: 1. Звіряче побиття 2. Небесна сотня заменена на "небесну 1" со стихийными акциями "вшанування". В США кстати тоже парочка blm-щиков пытались покататься на капоте грузовика - но там "сакральной жертвы" не получилось, и остановились только на Флойде
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вот сейчас увидел, приблизительно как я и говорил:
#Слухи #КейсБатько #Раскладка Наш источник сообщает, что Лукашенко будут сливать. Запад дал отмашку. Тихановская уехала в Литву для консультаций и прокачки себя. Лукашенко сейчас будет закрывать страну. Вчерашний ночной вброс про русский спецназ в Минске сделали специально. Ведь западные лоббисты понимают, что, изгнав Лукашенко они не получают Беларусь полностью, а их кандидат проигрывает пророссийскому. Следовательно, надо «демонизировать» Россию, алгоритм чем-то схож на наш в 2014 году. Можно считать, что начался второй этап предвыборной гонки в Беларуси. Только теперь участники не Тихановская и Лукашенко, а условно пророссийский кандидат и прозападный.
sal написав:— Сейчас все идем на площу Незалежнасцi i становимся в сцепки. Дадим отпор мусорам! — А вы где? — Я в Израиле.
Намек что опять революцию как и 1917 год евреи мутят..Ну да,есть за ними такое. при "батюшке русском царе"-никаких образований,никаких административных должностей-вот революция бланка-ленина,устроенная Германией на свою погибель..Немцы сто раз пожалели что отправили бланка с группой в имперскую расию.. у самих противоречия те же ограничения для юдов при относительной либертии,и вот результат приход Гитлера рефлексирующего художника,но очень хорошо рефлексиющего на толпу..и многие сгорели в том котле. Лично бы не хотел быть антисемитом,расистом . но хотел бы сказать что расы должны сохранять свою идентичность.Прорывы возможны на смешение,если большая любовь или необитаемый остров.Все остальные случки должны быть запрещены и подвергнуты жестокой деструкции
sal написав:— Сейчас все идем на площу Незалежнасцi i становимся в сцепки. Дадим отпор мусорам! — А вы где? — Я в Израиле.
Намек что опять революцию как и 1917 год евреи мутят..Ну да,есть за ними такое. при "батюшке русском царе"-никаких образований,никаких административных должностей-вот революция бланка-ленина,устроенная Германией на свою погибель..Немцы сто раз пожалели что отправили бланка с группой в имперскую расию.. у самих противоречия те же ограничения для юдов при относительной либертии,и вот результат приход Гитлера рефлексирующего художника,но очень хорошо рефлексиющего на толпу..и многие сгорели в том котле. Лично бы не хотел быть антисемитом,расистом . но хотел бы сказать что расы должны сохранять свою идентичность.Прорывы возможны на смешение,если большая любовь или необитаемый остров.Все остальные случки должны быть запрещены и подвергнуты жестокой деструкции
Да-да, "Я не антисемит, у меня даже друг еврей есть" Откуда у вас это вылазит в 21 веке? Сидите в современном цифровом мире, который создавали разные расы, вероисповедания и сексуальные направленности. И все равно бубните про деструкцию
change_pm написав:Дивлячись, як на це все подивитись.
1. В нормальний час не розвивав українську їдею, бо сам по духу москаль. 2. Дав народу пряник у вигляді упрощенкі, в той самий час самі лакомі шматки держвласності пішли під кучмомафію чи розпилились. 3. Сидів на двух стулях, пиляючи дешевий газ. Замість того, щоб проводити радикальні реформи і йти в Європу. 4. Не порешав з расейським ЧФ, не вишвирнувши його в Новоросійськ, поки Расея бухала.
Він багато чого зробив для себе і сім"ї, і мало для держави і нації. Але це моя думка, і можете сміло її не розділяти
Все вірно. Але потрібно перелічити і його плюси. В першу чергу Кучму потрібно порівнювати з його "колегами" в "братських" країнах: Лукашенко, Путін, Назарбаєв. Тому: 1. Не скотився в диктатуру. Величезне досягнення насправді. 2. Більш-менш вирішив економічні питання, хоча був в гіршій ситуації ніж Росія-Казахстан(у них нафта/газ) і Білорусії(яку Росія спонсорувала по-повній). 3. Не зарубав українську ідею, мову. Як це зробив наприклад Лука. 4. Не зачистив все на політичній арені. Зокрема "виростив" Ющенка. Не знаю як в Казахстані, але в Білорусії все зачищене. Немає там реально хороших кандидатів в президенти.
Загалом Кучма був більш-менш нормальний президент(на той час). Потрібно враховувати що українське суспільство було тоді не готове до "радикальних" президентів. Подивіться на вибори в Верховну Раду - більшість там завжди складати комуністи. Так, багато можливостей він втратив. Але ні Росія, ні Білорусь чомусь також свої можливостей не використали. Можливо проблема в одному і тому ж - наших завищених очікуваннях від президента.