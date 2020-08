Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 6482648364846485 Додано: Вів 11 сер, 2020 15:02 komp написав: zРадио написав: 19yuriy91 написав: смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточно

на дворе 2020год.... смотрю сторонников неомонархий на форуме достаточнона дворе 2020год....



Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?



Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой! Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!



Знаем, знаем ты "как никто другой" с радостью лежал бы под ФСБшной кликой во главе Украины, а если была бы возможность,то и вообще под Николашкой вторым! Знаем, знаем ты "как никто другой" с радостью лежал бы под ФСБшной кликой во главе Украины, а если была бы возможность,то и вообще под Николашкой вторым!



Ой дурак (с) Для меня что современная раша, что РИ - примеры мракобесных ксенофобских государств. Единственное исключение, которое я для себя делаю - это СССР, период временного проблеска цивилизации, в том числе и на наших территориях. Цивилизации, которую за последние 30 лет РФ похоронила под куполами, а мы - обменяли на бусы....

Ааааа, совкодрочер... Ну это не лечится. Осколки "проблесков цивилизации" до сих пор разбросаны по тундрам с покосившимися вышками и костями...

Да-да, "Я не антисемит, у меня даже друг еврей есть"

Откуда у вас это вылазит в 21 веке? Сидите в современном цифровом мире, который создавали разные расы, вероисповедания и сексуальные направленности. И все равно бубните про деструкцию Да-да, "Я не антисемит, у меня даже друг еврей есть"Откуда у вас это вылазит в 21 веке? Сидите в современном цифровом мире, который создавали разные расы, вероисповедания и сексуальные направленности. И все равно бубните про деструкцию



Немного неправально читаете../" не хотел стать антисемитом и расистом",а друзья да были разные по жизни и жуды тоже были друзьями в советское время и мастерили они как нормальные пацанчики..

Но только время проходит мальчишеских компаний..

это не у меня вылазит а из покон веков кто сталкивался с юдами. Хоть из древнего Египта.

Да,против неполноценных,для их же блага.И во второй мировой то что немцы кончали неполнеценных-за.И если я случайно таким стану-пусть расстреляют меня

вы что против сс на покалеченных и неполноценных..

Я сам застрелюсь если осознаю такое,а если у меня не хватит моззка,пожалйлуйста расстреляйте меня,написал завещание жене,если буду превращаться в овоща то разрешаю

кончить меня наимболее безболезненным способом..

так должен поступать любой ариец в возрасте,который видел жизнь. Немного неправально читаете../" не хотел стать антисемитом и расистом",а друзья да были разные по жизни и жуды тоже были друзьями в советское время и мастерили они как нормальные пацанчики..Но только время проходит мальчишеских компаний..это не у меня вылазит а из покон веков кто сталкивался с юдами. Хоть из древнего Египта.Да,против неполноценных,для их же блага.И во второй мировой то что немцы кончали неполнеценных-за.И если я случайно таким стану-пусть расстреляют менявы что против сс на покалеченных и неполноценных..Я сам застрелюсь если осознаю такое,а если у меня не хватит моззка,пожалйлуйста расстреляйте меня,написал завещание жене,если буду превращаться в овоща то разрешаюкончить меня наимболее безболезненным способом..так должен поступать любой ариец в возрасте,который видел жизнь. Vladik Повідомлень: 56 З нами з: 02.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 15:25 Tegularius написав: Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам. Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.

Все далает правильно? Ха-ха.

Він вже допустив 2 величезні помилки:

1. Допустив 1 опозиційного кандидата. Відповідно вибору у людей не було. Якби допустив 0 або 2, люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає.

2. Залишив собі в суперники домогосподарку. Програти домогосподарці - це позор. Це ще більше підкреслює повну імпотенцію Луки.

Ты, как и все манкурты, сравниваешь мораль того времени с сегодняшней, хотя должен сравнивать СССР с другими государствами того времени. Но манкурт не станет считать кости американских каторжников и военных во Въетнаме. чтобы иметь базу для сравнения - он будет заниматься исключительно самоковырянием. И, конечно же, забудет о первенстве в космосе...



PS: а вот манкурту-пропагандисту вообще пример недавней техногенной катастрофы - вроде как и страна цивилизованная, а ведет себя прям как людоедский Союз 35-летней давности



Japan ‘covering up’ Fukushima nuclear danger-zone radiation levels and blackmailing evacuees to return to radiated areas swarming with radioactive pigs and monkeys

Japan 'covering up' Fukushima nuclear danger-zone radiation levels and blackmailing evacuees to return to radiated areas swarming with radioactive pigs and monkeys

https://www.thesun.co.uk/news/6092789/f ... ts-scared/

Любимый аргумент совкодрочеров -"первенство в космосе" было пропагандистской целью, за 5 лет оно растворилось, а вот я стоял в многочасовых очередях за белым хлебом и молоком, когда Гагарин полетел...

Мир хижинам, война дворцам.

Revolucion o muerte.

Смерть москалям!

Жыве Беларусь!





Смерть тиранам!
Мир хижинам, война дворцам.
Revolucion o muerte.
Смерть москалям!
Жыве Беларусь!

https://www.facebook.com/watch/?v=305641063881039

Любимый аргумент совкодрочеров -"первенство в космосе" было пропагандистской целью, за 5 лет оно растворилось, а вот я стоял в многочасовых очередях за белым хлебом и молоком, когда Гагарин полетел...

В Фукусиме недоучли природную стихию, а в Чернобыле слепили типичное совковое говно. Любимый аргумент совкодрочеров -"первенство в космосе" было пропагандистской целью, за 5 лет оно растворилось, а вот я стоял в многочасовых очередях за белым хлебом и молоком, когда Гагарин полетел...В Фукусиме недоучли природную стихию, а в Чернобыле слепили типичное совковое говно.



Если бы не это "типичное совковое говно", ты бы, гений, сидел сегодня во тьме по вечерам - за последние 30 лет построено всего 4% от потребляемых мощностей электоэнергии, и те - исключительно с целью распила гешефтов дешевой атомной генерации

1. В нормальний час не розвивав українську їдею, бо сам по духу москаль.

2. Дав народу пряник у вигляді упрощенкі, в той самий час самі лакомі шматки держвласності пішли під кучмомафію чи розпилились.

3. Сидів на двух стулях, пиляючи дешевий газ. Замість того, щоб проводити радикальні реформи і йти в Європу.

4. Не порешав з расейським ЧФ, не вишвирнувши його в Новоросійськ, поки Расея бухала.



Він багато чого зробив для себе і сім"ї, і мало для держави і нації. Але це моя думка, і можете сміло її не розділяти Дивлячись, як на це все подивитись.1. В нормальний час не розвивав українську їдею, бо сам по духу москаль.2. Дав народу пряник у вигляді упрощенкі, в той самий час самі лакомі шматки держвласності пішли під кучмомафію чи розпилились.3. Сидів на двух стулях, пиляючи дешевий газ. Замість того, щоб проводити радикальні реформи і йти в Європу.4. Не порешав з расейським ЧФ, не вишвирнувши його в Новоросійськ, поки Расея бухала.Він багато чого зробив для себе і сім"ї, і мало для держави і нації. Але це моя думка, і можете сміло її не розділяти

Все вірно.

Але потрібно перелічити і його плюси. В першу чергу Кучму потрібно порівнювати з його "колегами" в "братських" країнах: Лукашенко, Путін, Назарбаєв. Тому:

1. Не скотився в диктатуру. Величезне досягнення насправді.

2. Більш-менш вирішив економічні питання, хоча був в гіршій ситуації ніж Росія-Казахстан(у них нафта/газ) і Білорусії(яку Росія спонсорувала по-повній).

3. Не зарубав українську ідею, мову. Як це зробив наприклад Лука.

4. Не зачистив все на політичній арені. Зокрема "виростив" Ющенка. Не знаю як в Казахстані, але в Білорусії все зачищене. Немає там реально хороших кандидатів в президенти.



Загалом Кучма був більш-менш нормальний президент(на той час). Потрібно враховувати що українське суспільство було тоді не готове до "радикальних" президентів. Подивіться на вибори в Верховну Раду - більшість там завжди складати комуністи.

Так, багато можливостей він втратив. Але ні Росія, ні Білорусь чомусь також свої можливостей не використали. Можливо проблема в одному і тому ж - наших завищених очікуваннях від президента. Все вірно.Але потрібно перелічити і його плюси. В першу чергу Кучму потрібно порівнювати з його "колегами" в "братських" країнах: Лукашенко, Путін, Назарбаєв. Тому:1. Не скотився в диктатуру. Величезне досягнення насправді.2. Більш-менш вирішив економічні питання, хоча був в гіршій ситуації ніж Росія-Казахстан(у них нафта/газ) і Білорусії(яку Росія спонсорувала по-повній).3. Не зарубав українську ідею, мову. Як це зробив наприклад Лука.4. Не зачистив все на політичній арені. Зокрема "виростив" Ющенка. Не знаю як в Казахстані, але в Білорусії все зачищене. Немає там реально хороших кандидатів в президенти.Загалом Кучма був більш-менш нормальний президент(на той час). Потрібно враховувати що українське суспільство було тоді не готове до "радикальних" президентів. Подивіться на вибори в Верховну Раду - більшість там завжди складати комуністи.Так, багато можливостей він втратив. Але ні Росія, ні Білорусь чомусь також свої можливостей не використали.

