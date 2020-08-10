Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.
Все далает правильно? Ха-ха. Він вже допустив 2 величезні помилки: 1. Допустив 1 опозиційного кандидата. Відповідно вибору у людей не було. Якби допустив 0 або 2, люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає. 2. Залишив собі в суперники домогосподарку. Програти домогосподарці - це позор. Це ще більше підкреслює повну імпотенцію Луки. Щодо розгону людей - тут проблем не повинно бути. Все-таки при владі він 26 років. Міг підібрати слухняних виконавців.
komp написав:Ааааа, совкодрочер... Ну это не лечится. Осколки "проблесков цивилизации" до сих пор разбросаны по тундрам с покосившимися вышками и костями... Или в Афгане хотел "повоевать" но не успел? Без тебя только один миллион покрошили. Может жалеешь что не смог лично расстрелять десятки тысяч польских пленных или сослать Стуса, Черновола, Лукьяненко? Или что Чернобыльсую АЭС не ты рванул, о чём жалеешь "светоч цивилизации"?
Ты, как и все манкурты, сравниваешь мораль того времени с сегодняшней, хотя должен сравнивать СССР с другими государствами того времени. Но манкурт не станет считать кости американских каторжников и военных во Въетнаме. чтобы иметь базу для сравнения - он будет заниматься исключительно самоковырянием. И, конечно же, забудет о первенстве в космосе...
PS: а вот манкурту-пропагандисту вообще пример недавней техногенной катастрофы - вроде как и страна цивилизованная, а ведет себя прям как людоедский Союз 35-летней давности
change_pm написав:Дивлячись, як на це все подивитись.
1. В нормальний час не розвивав українську їдею, бо сам по духу москаль. 2. Дав народу пряник у вигляді упрощенкі, в той самий час самі лакомі шматки держвласності пішли під кучмомафію чи розпилились. 3. Сидів на двух стулях, пиляючи дешевий газ. Замість того, щоб проводити радикальні реформи і йти в Європу. 4. Не порешав з расейським ЧФ, не вишвирнувши його в Новоросійськ, поки Расея бухала.
Він багато чого зробив для себе і сім"ї, і мало для держави і нації. Але це моя думка, і можете сміло її не розділяти
Все вірно. Але потрібно перелічити і його плюси. В першу чергу Кучму потрібно порівнювати з його "колегами" в "братських" країнах: Лукашенко, Путін, Назарбаєв. Тому: 1. Не скотився в диктатуру. Величезне досягнення насправді. 2. Більш-менш вирішив економічні питання, хоча був в гіршій ситуації ніж Росія-Казахстан(у них нафта/газ) і Білорусії(яку Росія спонсорувала по-повній). 3. Не зарубав українську ідею, мову. Як це зробив наприклад Лука. 4. Не зачистив все на політичній арені. Зокрема "виростив" Ющенка. Не знаю як в Казахстані, але в Білорусії все зачищене. Немає там реально хороших кандидатів в президенти.
Загалом Кучма був більш-менш нормальний президент(на той час). Потрібно враховувати що українське суспільство було тоді не готове до "радикальних" президентів. Подивіться на вибори в Верховну Раду - більшість там завжди складати комуністи. Так, багато можливостей він втратив. Але ні Росія, ні Білорусь чомусь також свої можливостей не використали. Можливо проблема в одному і тому ж - наших завищених очікуваннях від президента.
В самый корень зрите. )) Это и губит украинцев, все ждут правильного царя, забывая, что мы живем в парламентско-президетской республике. Это и Зеленского погубит - получит по полной от плебса. Это же и Пороха погубило, да и других. А в Раде сидят все те же. Даже сейчас, только с виду другие.
Renee написав:А в Раде сидят все те же. Даже сейчас, только с виду другие.
Кабінет міністрів призначив двох нових заступників голови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості - Валерія Іващенка та Віталія Немілостівого.
Іващенко раніше був заступником міністра оборони (2007-2009 роки) та т.в.о. міністра оборони (червень 2009 - березень 2010).
Печерський райсуд засудив Іващенка до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем під час підписання плану санації держпідприємства Міноборони "Феодосійський судомеханічний завод". Пізніше Апеляційний суд звільнив Іващенка з-під варти й замінив ув’язнення на умовне покарання. У квітні 2014 року Печерський районний суд Києва звільнив колишнього в.о. міністра оборони Валерія Іващенка від кримінальної відповідальності та визнав його несудимим.
Немілостивий був першим заступником міністра промислової політики в урядах Тимошенко (2007-10 роки) та Азарова (2010-2011 роки), а також нардепом "Батьківщини" (2012-14 роки).
change_pm написав:Дивлячись, як на це все подивитись.
1. В нормальний час не розвивав українську їдею, бо сам по духу москаль. 2. Дав народу пряник у вигляді упрощенкі, в той самий час самі лакомі шматки держвласності пішли під кучмомафію чи розпилились. 3. Сидів на двух стулях, пиляючи дешевий газ. Замість того, щоб проводити радикальні реформи і йти в Європу. 4. Не порешав з расейським ЧФ, не вишвирнувши його в Новоросійськ, поки Расея бухала.
Він багато чого зробив для себе і сім"ї, і мало для держави і нації. Але це моя думка, і можете сміло її не розділяти
Все вірно. Але потрібно перелічити і його плюси. В першу чергу Кучму потрібно порівнювати з його "колегами" в "братських" країнах: Лукашенко, Путін, Назарбаєв. Тому: 1. Не скотився в диктатуру. Величезне досягнення насправді. 2. Більш-менш вирішив економічні питання, хоча був в гіршій ситуації ніж Росія-Казахстан(у них нафта/газ) і Білорусії(яку Росія спонсорувала по-повній). 3. Не зарубав українську ідею, мову. Як це зробив наприклад Лука. 4. Не зачистив все на політичній арені. Зокрема "виростив" Ющенка. Не знаю як в Казахстані, але в Білорусії все зачищене. Немає там реально хороших кандидатів в президенти.
Загалом Кучма був більш-менш нормальний президент(на той час). Потрібно враховувати що українське суспільство було тоді не готове до "радикальних" президентів. Подивіться на вибори в Верховну Раду - більшість там завжди складати комуністи. Так, багато можливостей він втратив. Але ні Росія, ні Білорусь чомусь також свої можливостей не використали. Можливо проблема в одному і тому ж - наших завищених очікуваннях від президента.
В самый корень зрите. )) Это и губит украинцев, все ждут правильного царя, забывая, что мы живем в парламентско-президетской республике. Это и Зеленского погубит - получит по полной от плебса. Это же и Пороха погубило, да и других. А в Раде сидят все те же. Даже сейчас, только с виду другие.
freeze написав:Проблема с причинно-следственными связями в голове ? ))) Стабильность это второй срок Пети, а перемены это Зеленский.
Чего ж вы так против перемен в минске? :
А чего вы решили, что я против перемен? Я завсегда за перемены. Была бы у меня волшебная палочка давно бы поставил вместо Лукашенко какого нибудь высоко технологичного Гейтса или Цукерберга. Но сегодня выбор другой.