Belorussian Lives Matter
Bulba lives matter
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 сер, 2020 16:52
Re: технологично
Додано: Вів 11 сер, 2020 17:29
Им придётся с трудом ковырять "Путинских туристов"
А система запущенная в РФ, по завоеванию Белоруссии будет только обростать лохматыми подробностями ....
Запущен механизм управляемого(из-вне) хаоса по аналогу Крымского, Донецкого, Луганского,...
И причина далеко не в выборах - физически Лукашенко выиграл(по голосам и в этом я не сомневаюсь).
Тихановскую - использовали, как таран, о каком "Президенстве" может идти речь?
Теперь её уберут - и ещё больше подольют масла в огонь, ибо она там лишняя по определению.
Выход один по определению, и то, если в Белоруссии есть Гарант Конституции и Верховный главнокомандующий.
Как будут развиваться события? Пример для белорусов есть у границ.
- И для Белорусов это шанс сохранить Государство, не превратиться в "Украину".
В то же время, разумные реформы в ожидании, без демонтажа официальной плановой экономики.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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